華郵拒刊諷貝佐斯跪川普漫畫！普立茲獎作者怒辭職 轟危害新聞自由
美國自由派媒體「華盛頓郵報」拒絕發表一幅諷刺老闆貝佐斯討好川普的漫畫，其中描繪貝佐斯在內的科技與媒體富豪向候任總統川普單膝下跪、奉上大把鈔票；這幅漫畫的創作者特爾妮斯（Ann Telnaes），曾經獲得普立茲獎且為華郵供稿16年時間，3日憤而辭職，怒批作品前所未有因筆下人物被撤稿。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，這幅單格漫畫描繪貝佐斯、Meta創辦人祖克伯、AI新創OpenAI執行長奧特曼單膝下跪，將一袋袋鈔票交給川普雕像，一旁還有洛杉磯時報華裔東家、億萬富豪黃馨祥（Patrick Soon-Shiong）拿著口紅，以及一隻迪士尼米老鼠俯身跪拜。
這幅漫畫的作者特爾妮斯，2008年起為華郵繪畫漫畫，3日在社群Substack宣布辭職。她描述，過去提交的作品都與編輯有過對話，也有過分歧，「但在這段時間裡，從來沒有因為畫筆瞄準的人或事而被封殺，直到現在」。
特爾妮斯批評華郵拒絕發表這幅漫畫，「改變了遊戲規則......，對新聞自由而言是危險的」。
對此，華郵社論編輯希普利（David Shipley）聲明表示尊重特爾妮斯的決定，但是「針對她的詮釋提出異議」。
希普利表示，並非所有編輯判斷反映某種惡意，他說，「之所以撤稿，是因為此前才刊登與該漫畫主題相同的專欄......，唯一的考量是避免重複」。
這是華郵繼去年11月大選前幾周數位編輯委員會與明星記者辭職後，再度傳出有新聞工作者高調離職。當時貝佐斯宣布不表態美選，引爆內部和讀者強烈反彈，超過25萬名讀者取消訂閱。另外，貝佐斯去年底與川普在佛州海湖莊園共進晚餐，宣布為川普就職捐贈100萬美元。
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