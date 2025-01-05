作品諷刺貝佐斯巴結川普遭退稿 華郵漫畫家怒辭

曾獲普立茲獎的「華盛頓郵報」政治漫畫家表示，她不滿自己一幅描繪華郵老闆、億萬富豪貝佐斯在美國總統當選人川普面前卑躬屈膝模樣的漫畫被退稿，已向公司遞出辭呈。

法新社報導，特爾內斯（Ann Telnaes）昨天深夜在創作平台Substack發文說，這是她首次「有漫畫因為我選擇下筆的對象或事物而被退稿」。

她隨文上傳遭退稿的這幅漫畫，當中可看到電商巨擘亞馬遜（Amazon）兼華郵老闆貝佐斯（JeffBezos）、社群平台臉書（Facebook）兼Meta創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）等媒體及科技大亨們，在高大的川普面前卑躬屈膝並高捧著錢袋。

畫中還看得到代表著迪士尼公司（DisneyCompany）的米老鼠拜倒在地。迪士尼旗下的美國廣播公司新聞網（ABC News）之前因一起川普紐約性虐官司的報導遭川普控告誹謗，不久前已與這位美國總統當選人以1500萬美元（約新台幣4.9億元）達成和解。

特爾內斯在貼文中寫說，她過去也有作品被退稿，但這是首次因個人「觀點」遭拒。

她說：「這扭轉了整個局面…對自由媒體來說是危險的。」

對此，報頭底下標語為「民主死於黑暗之中」（democracy dies in darkness）的華郵表示，退掉特爾內斯的稿，背後並沒有任何「有害勢力」。

華郵社論版編輯希普利（David Shipley）在聲明中說：「我們才剛發表一個跟這個漫畫主題相同的專欄，也排定刊出另一個專欄，而且還是諷刺專欄。」聲明說，華郵「唯一的偏見是反對撞稿」。

川普第1個總統任期期間，美媒無不積極報導他4年任期的亂象，包括他兩度遭遇彈劾，以及他拒絕承認2020年大選敗選，進而導致大批「川粉」衝入國會殿堂，企圖阻撓參眾兩院聯席會議的選舉認證程序。

川普2024年11月大選擊敗民主黨籍對手賀錦麗（Kamala Harris），且即將於今年1月20日宣誓就職、展開第2任期之後，有跡象顯示，包括媒體在內的各大企業執行長無不搶著與川普建立良好關係。

從蘋果（Apple）執行長庫克（Tim Cook）到貝佐斯和祖克柏等的大亨們，一個接著一個親赴川普佛羅里達州住所拜見這位總統當選人。

而最具影響力社群平台X的老闆、全球數一數二富豪馬斯克（Elon Musk），則是川普最親密的幕僚之一。

亞馬遜和Meta都已宣布將慨捐100萬美元（約新台幣3318萬元）給川普的就職典禮基金，蘋果的庫克則是據報將以個人名義捐款。

早在去年大選之前，貝佐斯即因為打破多年傳統、反對華郵替總統候選人背書，而引發軒然大波。

特爾內斯是拿過普立茲等多個獎項的頂尖漫畫家，並於2008年加入華郵。