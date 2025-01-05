就職日遇降半旗 川普酸民主黨

美國民主黨籍前總統卡特去年十二月廿九日過世，總統拜登宣布全美降半旗哀悼卅天，恰好與川普廿日的就職大典重疊。對此，川普在社群媒體發文抱怨，宣稱「沒人想看到（降半旗）這種畫面，沒有美國人會為此感到高興」。

卡特享嵩壽一百歲，國葬將於本周舉行。拜登已下令全美聯邦建築和場域降半旗卅天至一月廿八日，以紀念卡特。

廿日即將再度在美國國會山莊階梯上宣誓就職的川普三日在社群媒體寫道，民主黨人「對我們偉大的美國國旗，可能在本人的就職典禮中降半旗，感到很快活」。

川普還寫道，「他們不愛我們的國家，他們只想到自己」；「讓我們看看事態將如何發展。讓美國再次偉大（MAGA）吧！」但他並未點名前述的「他們」是誰。對此，白宮發言人尚皮耶表示，拜登不會因此撤回或重新考慮降半旗的命令。

法新社報導稱，川普前述說法似乎暗示屆時可能會要求在就職典禮中重新升起美國國旗，以免出現他宣誓時，一旁有降半旗舉國哀悼的不協調畫面。