川普將帶罪宣誓 美總統第一人

紐約州法官默欽三日表示，預定十日宣布對川普封口費案的量刑。儘管這將使川普成為美國史上第一個宣誓就職時被判重罪定讞的總統，但默欽表明川普不會入獄。川普可選擇親自或遠距出庭。

承審川普被控二○一六年總統選戰付色情片女演員丹尼爾斯封口費案的紐約法官默欽三日說，他傾向無條件釋放川普，而非判處有期徒刑。這代表川普不會受任何刑罰，但由於紐約曼哈頓的陪審團去年五月已認定他涉及的卅四項偽造商業紀錄罪名成立，因此仍將使他帶著定罪紀錄當總統。

美國法院若認為被告經法院審理證明有罪，但依其犯罪當下時空和犯罪性質等而認為無需判處刑罰，即可給予無條件釋放，也就是案件結案但無刑期、罰金或緩刑。

川普以他即將再任總統而擁有豁免權，聲請法官駁回並撤銷本案有罪的判決，但默欽予以拒絕。默欽指稱，讓本案結案符合司法利益，他已尋求在川普未來治國能力不因本案受拖累以及其他利益間取得平衡。

其他利益是指最高法院去年七月就總統豁免權做出判決，還有民眾希望法律之前人人平等、沒有人能凌駕法律，而尊重陪審團判決也很重要。

川普一直聲稱本案不公。其發言人張振熙重申本案應完全撤銷、不該做出判決，「川普總統將繼續對抗這些騙局，直到它們都死寂為止」。但張振熙並未詳述川普接下來可能的法律動作。前曼哈頓法官紀索則指出，依紐約州法，本判決不得上訴，但川普必將試圖上訴。

川普前述卅四項偽造商業紀錄的指控被判有罪，涉及他隱暪二○一六年選戰倒數幾周時付封口費給丹尼爾斯，作為她不再公開講兩人數年前有過婚外情的交換條件。川普則辯稱女方說法不實，他沒做錯。