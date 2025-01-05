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強生連任眾院議長 川普擺平極右派 黨內立威

聯合報／ 國際中心／綜合報導

美國新一屆聯邦眾議院議長由共和黨籍的強生連任，川普雖尚未就任總統，就展現對共和黨人的影響力。他親自和反對強生的黨內極右派議員溝通，化解可能出現的議長難產僵局。

眾院議長選舉是川普就任前，共和黨內第一個重大政治挑戰，選前川普就表明，若必要將不排除代表強生親自致電議員。

新國會三日開議前，就有十幾位共和黨內極右派議員因預算與債務等議題揚言不支持強生連任。但在三日選舉議長時，最後只剩三人：肯塔基州的馬西、德州的塞爾夫及南卡羅來納州的諾曼。

即使川普早表態背書強生連任，馬西日前仍明言不支持強生，使強生幾乎沒有跑票的空間。強生選前直言，自己只有失去一至二票的空間。最後馬西投給共和黨籍議員艾馬。

據稱在南卡的共和黨籍眾議員梅絲牽線下，川普親自與塞爾夫及諾曼通話，希望他們支持強生，兩人被說服後改變心意投給強生。塞爾夫表明他與強生的交換條件是，強生承諾未來討論大型預算及稅務法案時，願採納黨內極右派成員的意見，他才轉而支持強生。

華爾街日報報導，川普在電話中挑明說要塞爾夫與諾曼「別再鬧了、要支持強生！」有共和黨籍眾議員聲稱，強生並沒有為了順利當選而在任何特定議題上退讓。

路透報導指出，若強生或其他共和黨人未能獲得過半票數擔任議長，眾院可能會在六日正式確認川普去年十一月勝選的結果時，出現沒有議長的窘境。

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