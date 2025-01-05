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三大活動接連來 威脅升高 華府加強維安

聯合報／ 國際中心／綜合報導
本月華府有川普就職等三場重大活動。圖為一名美國國會員警二日在國會山莊前巡邏，加強維安。（法新社）
本月華府有川普就職等三場重大活動。圖為一名美國國會員警二日在國會山莊前巡邏，加強維安。（法新社）

紐奧良卡車衝撞事件後，華府及其周邊地區的執法和安全機構正加派人力，準備確保元旦後將在華府接連舉行的三場大型活動安全。美國聯調局（FBI）三日聲明，當前美國仍處於威脅升高的環境中，必須警惕對公共安全的所有潛在威脅。

第一場是美國國會六日將開會認證去年總統大選結果，當天也是二○二一年一月六日華府國會山莊暴動四周年；第二場是自七至九日的前總統卡特國葬；第三場最備受矚目的則是廿日川普就職典禮，預計發出廿二萬張門票。

特勤局從全美調派幹員

負責總統維安的美國特勤局三日坦言，「我們會在十五天內舉行三次（有關國家特別安全的活動）」，這前所未聞。該局正從全美調派幹員到華府支援。

華府警方也宣布已從美國調派約四千名警力增援；華府的國民兵也指出，正要求加派七千八百名國民兵軍人，以協助川普就職大典維安。華府部分路段及國會山莊周邊已強化路障和圍欄等安全措施。

美當局示警防車輛恐攻

美國國土安全部與聯調局（FBI）三日示警聯邦、州及地方執法機構，警戒恐發生受元旦美國紐奧良皮卡衝撞案，或近來全球其他致命車輛衝撞事件啟發的模仿或報復攻擊。由於車輛易於取得，發動攻擊所需的技能門檻較低，因此這類襲擊可能仍具吸引力。

自二○一四年以來，伊斯蘭國（IS）持續鼓吹利用車輛遂行恐攻，以造成大規模死傷事件。國土安全部及FBI建議執法機構尋找危險信號，諸如租車時的偽造文件或信用卡，或任何動手前的蛛絲馬跡，像把汽車停在啟人疑竇的地方，或某活動場地周邊出現的可疑行為。

另外，瓜地馬拉檢察總長波拉斯二○二一年雖被拜登政府列入「貪腐與不民主行為」的黑名單並禁止入境，但共和黨卻邀她出席川普就職典禮，瓜國總統阿雷巴洛反而沒受邀而引發爭議。

另據外媒報導，川普除了邀中國大陸國家主席習近平參加就職典禮，與川普私交甚篤的匈牙利右派總理奧班也在考慮是否出席。奧班反對歐盟繼續大規模援烏，他七月出訪俄羅斯、烏克蘭及中國被部分歐盟領袖批評為「姑息之旅」。

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