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川普拉票 強生連任眾院議長

聯合報／ 記者陳熙文、編譯茅毅／連線報導
去年四月美國總統選戰期間，川普（右）在他的佛州海湖莊園開記者會時，聯邦眾院議長強生（左）前來站台。（美聯社）
去年四月美國總統選戰期間，川普（右）在他的佛州海湖莊園開記者會時，聯邦眾院議長強生（左）前來站台。（美聯社）

美國新一屆（第一一九屆）國會於三日開議，聯邦眾議院隨即舉行議長選舉，共和黨強生第一輪未能贏得過半票數，總統當選人川普打電話給跑票的共和黨議員，強生最後以三票之差險勝民主黨的傑佛瑞斯。聯邦眾議院首輪表決通過多項議案，包括加速推動解決美台雙重課稅問題。

美國總統當選人川普在社群媒體發文道賀，稱讚強生將成為優秀議長，美國將因此受益，這四年來，美國人民都在等待常識、力量與領導統御；美國將比以往任何時候都還要偉大。

強生連任後強調，國會兩黨必須團結，使美國的敵人重新感到恐懼，「重新聚焦我們發展致命武器的任務，重新對焦我們以實力謀和平的承諾」；「我們須充分投資國防，現在是自二戰以來最危險的時刻」。

領先三票 強生驚險連任議長

眾院是在三日選出新議長，共和黨提名的強生以二百一十八票比二百一十五票的些微差距，連任成功。

去年十一月和總統一起選出的眾議員選舉中，共和黨贏得國會兩院多數席次。但在一度內定川普新政府司法部長的蓋茨辭職後，目前眾院的席次分布是，共和黨二百一十九席對民主黨二百一十五席。

三日共有四三四位議員出席，強生和傑佛瑞斯需獲過半的二一八票支持才能當選。但強生未獲黨內極右派支持，表決一開始就有三位共和黨籍議員跑票，包含肯塔基州的馬西、德州的塞爾夫及南卡羅來納州的諾曼。此時原本沒表態的六位共和黨籍議員出手支持，才保住岌岌可危的強生，只是票數仍未過半。

川普致電議員 湊到過半票數

強生因此尋求塞爾夫及諾曼支持，川普也親自致電這兩位議員，才讓強生湊到剛好過半的簡單多數，順利連任。

前共和黨眾議員麥卡錫前年一月也未能獲黨內極右派支持，當時經四天共十五輪表決，才終於當選眾院議長，寫下美國近一百六十四年以來延宕最久的議長選舉。

避免雙重課稅 眾院加速進程

此外，眾院三日通過一系列有關運作程序的規則決議，涵蓋十二項共和黨人計畫加速推動的議案，包含涉及解決美台雙重課稅問題的法案。該報導說，這代表獲跨黨派支持的美台雙重課稅法案，未來將不再審議修正案，並可望在眾院加速推動進程。

解決美台雙重課稅問題的法案，上屆在眾院通過，卻因程序問題在聯邦參議院卡關。在屆期不連續原則下，須在新國會重推。

通過的議案還包括替上屆國會設立的眾院「美國與中共戰略競爭特別委員會」，給予繼續運作至明年底的授權。共和黨新任眾院規則委員會主席費希巴哈說，旨在因應中共經濟與地緣政治咄咄逼人行徑的政策。

美國國會季刊日前報導，這十二項議案大多與共和黨重視的議題有關，包括移民、墮胎、跨性別者參加運動賽事等，以及獲跨黨派支持的美台快速雙重稅收減免法案，符合共和黨鞏固美國盟友並對抗中國大陸的立場。

共和黨 強生 美國

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