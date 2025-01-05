紐奧良卡車攻擊1英國男子遇害 為英王室前保母繼子

中央社／ 倫敦4日綜合外電報導

美國紐奧良今年元旦發生1輛皮卡車衝撞人群攻擊事件，造成14人死亡不含嫌犯。英國警方公布其中1名死者是來自倫敦的31歲男子佩提佛，他是英國威廉與哈利王子幼時保母的繼子。

路透社報導，本案是1名效忠伊斯蘭國（IS）的美國退役軍人開著卡車衝撞慶祝新年的群眾。佩提佛（Edward Pettifer）的家人透過倫敦警察局發布聲明表示：「艾德（佩提佛名簡稱）在紐奧良身亡的噩耗，令我們全家悲痛不已。」

1名英國王室消息人士透露，英王查爾斯三世（King Charles III）得知佩提佛的死訊後深感悲痛，並已與他的家人聯繫表達個人哀悼之意。

佩提佛的繼母勒格-鮑基（Tiggy Legge-Bourke）1999年嫁給佩提佛的父親查爾斯（Charles），婚前不久她才辭去威廉與哈利王子（Prince William and Harry）的保母一職。

佩提佛一家與英國王室維持密切關係，佩提佛的繼弟湯姆（Tom）2011年還在威廉王子的婚禮中擔任花童。

哈利王子 查爾斯三世 英國

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