飲酒恐增罹患7癌風險！美公衛署長建議：酒類應加註警語

美國公共衛生署長莫西（Vivek Murthy）3日指出，酒精飲品包裝上應標註罹癌風險的警語，此建議若被採納，可能代表美國將對酒類產品採取類似菸品的更嚴格監管方式。

路透報導，莫西表示，飲酒會增加至少7種癌症的罹患風險，包括乳癌、大腸癌和肝癌，但大多數美國消費者並未意識到這點。

莫西還呼籲重新評估目前對酒精攝取量的官方建議，讓民眾在決定是否喝酒、喝多少酒時能考量癌症風險。當前的美國飲食指南建議男性每天飲用不超過2杯酒，女性每天不超過1杯。

莫西的辦公室在最新報告中表示：「酒精攝取是美國人罹患可預防癌症的第三大原因，僅次於菸草和肥胖。」報告強調，無論飲用何種酒，對健康構成的風險都一樣。

莫西的建議震撼市場，包括海尼根（Heineken）、生產百威啤酒的安海斯-英博（Anheuser-Busch InBev）等酒類公司股價下跌，部分公司跌幅超過3%。

代表主要烈酒製造商的美國蒸餾酒協會（DISCUS）則引用美國國家學院的最新報告指出，適量飲酒與死亡率較低相關，但也與乳癌風險增加有關。

該協會科學副總裁柏格（Amanda Burger）則表示：「酒精產品的現有健康警語早已告知消費者飲酒的潛在風險。」並強調，不應為了增進健康而飲酒。美國啤酒協會（U.S. Beer Institute ）發言人表示，支持負責任地飲酒。

路透報導，雖然川普與他提名的衛生部長小羅勃．甘迺迪都不喝酒，但兩人均未對此回應，可能原因包括共和黨傳統上不支持政府管制，加上酒類業者遊說力量強大，酒類大廠公司又設在保守派各州，因此川普新政府可能不會採納這項建議。

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