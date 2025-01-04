敗選後曾請辭…美法官任期最後一天陳屍法庭 警公布死因

美國近日發生1宗備受關注的法庭命案，喬治亞州1名74歲的州法院法官在2024年12月31日大除夕，亦即其任期最後1天被發現陳屍在法庭內，當日法庭毋須開庭。當地警方其後公布初步調查結果，暫時確認死者為輕生身亡，但沒有公布其尋死方式，而內情有待進一步調查。

綜合外媒報導，事發於2024年12月31日大除夕，亦是美大喬治亞州74歲州法院法官耶克爾（Stephen Yekel）任期最後1天，然而，他卻在這天被發現陳屍在法庭內，而經警方初步調查，確認耶克爾是因輕生身亡，不過並未公布其死亡方式。

職責包括處理初步刑事案件

耶克爾於1976年6月取得律師資格，同年起加入喬治亞州律師公會。根據律師記錄，耶克爾直至死前一直屬於良好會員，多年來其專業程度與貢獻獲業界肯定。耶克爾的工作地點位於史普林菲爾德（Springfield），職責包括處理初步刑事案件等。

曾角逐民選法官惜落敗

耶克爾自2022年被喬治亞州州長坎普（Brian Kemp）任命為州法院法官，後於2024年嘗試角逐民選法官選舉。耶克爾雖在5月的初選中獲得勝利，卻遺憾於決選中落敗。

據報，耶克爾敗選後似是心灰意冷，曾於2024年12月6日去信州長坎普提及競選狀況並提出請辭，更明言希望辭職可於12月30日生效，亦即任期結束的前1天。不過，坎普於12月12日回信拒絕了他的請求。據警方所指，暫時未有證據說明耶克爾的輕生與信件有直接關係。

埃芬漢縣警長麥克杜菲（Jimmy McDuffie）指，2024年12月31日案發法庭沒有開庭，惟當天上午10點20分，警方接獲報案指法院內懷疑有人輕生，遂趕往調查，其後發現耶克爾死在法庭內，其遺體的屍檢工作將交由喬治亞州調查局（Georgia Bureau of Investigation）負責。

當地警方仍在調查這宗案件，尚未公布進一步細節；而坎普州長的辦公室則拒絕評論。

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文章授權轉載自《香港01》