特斯拉Cybertruck爆炸案嫌疑患有PTSD 手機留遺言曝真實動機

美國當局持續調查1日拉斯維加斯川普酒店外的汽車爆炸事件，在車內死亡的37歲陸軍士兵李維爾斯貝格（Matthew Alan Livelsberger）在手機留下字條，表示要為美國的弊病敲響警鐘，指美國人只留意暴力及壯觀的場面，並將此事件定調為自殺事件。

CBS、PBS等報導，拉斯維加斯大都會警察局3日表示，李維爾斯貝格在駕駛的特斯拉Cybertruck電動皮卡爆炸前，於iPhone手機的應用程式「備忘錄」中留下2封信件，述說他的個人和政治不滿。

李維爾斯貝格在第一封信指出，「各位軍人、退伍軍人和所有美國人，是時候醒來了！我們的領導層軟弱無能，他們只會讓自己變得更有錢。」

他隨後又在第二封信中說，「我們是美利堅合眾國，是有史以來最好的國家人民！但現在我們已病入膏肓，正走向崩潰。」

他繼續說：「這不是恐怖攻擊，而是一個警鐘。美國人只注重場面和暴力。還有什麼比用煙火和爆炸物表演更好的方式來表達我的觀點呢？」

他解釋，自己要這麼做的原因，是想要忘卻他失去弟兄的回憶，並減輕奪走逝去生命的負擔。

FBI指出，調查人員和陸軍發現的資訊表明，李維爾斯貝格可能患有創傷後壓力症候群（PTSD），家庭問題和個人恩怨也可能是促成他犯案的動機。並指他之前沒有受到FBI關注，也沒有犯罪紀錄。