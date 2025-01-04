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川普封口費案10日宣判！法官暗示不會入獄 美首位被定罪總統宣誓就職

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國候任總統川普將於20日宣誓就職。路透
美國候任總統川普將於20日宣誓就職。路透

美國候任總統川普將於20日宣誓就職，紐約最高法院法官3日宣布，將於10日對川普的「封口費案」作出宣判，但可能不太會判川普入獄。

紐約曼哈頓最高法院法官默欽（Juan Merchan）在一份書面命令中表示，鑑於川普在11月贏得大選，他將判處川普無條件釋放，即結案時不需入獄、罰款或緩刑，是最可行的解決方案。

默欽也表示，川普可以選擇在下周的判決中親自出庭或線上出庭。

儘管如此，這項判決仍創美國史上先例，首次有犯罪紀錄的總統宣誓就職。不過，川普仍可以要求上訴法院介入並延後宣判。

法官在裁決中駁回川普律師的論點，即鑑於美國最高法院去年夏天的一項裁決，即「總統在白宮任職期間享有免於刑事起訴的推定豁免權，以及憲法的最高條款，此案應該被駁回。」強調有責任在川普20日宣誓就職前判刑。

川普去年5月被判34項偽造商業紀錄罪名成立。在川普11月當選後，法官暫停訴訟程序，並無限期推遲判刑。

川普 最高法院 美國

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