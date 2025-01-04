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川普介入擺平共和黨極右派 強生連任美國會議長

中央社／ 紐約3日專電
美國總統當選人川普（左）親自與共和黨極右派議員溝通，讓強生（右）連任議長。路透
美國總統當選人川普（左）親自與共和黨極右派議員溝通，讓強生（右）連任議長。路透

美國新一屆國會議長今天由強生連任，國會兩院將在下週確認川普為總統當選人。川普親自與反對強生的共和黨極右派議員溝通，避免議長難產，被視為黨內首戰告捷。

國會議長選舉是川普（Donald Trump）就任前首個共和黨內的政治挑戰，他在本週已表明，如果有必要將代表強生（Mike Johnson）致電議員。

本屆國會開議前，超過10位共和黨極右派因預算與債務等議題放話不支持強生，不過投票前反對者降至3人。

川普最後親自致電反對議員諾曼（Ralph Norman）與塞爾福（Keith Self），兩人改變立場，僅馬西（Thomas Massie）未投給強生，強生以218票當選，民主黨眾院領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）獲得黨內與自由派全數215票。

華爾街日報（Wall Street Journal）報導，川普告訴諾曼與塞爾福「停止鬧劇，支持強生」。共和黨議員指出，強生未在任何特定議題上退讓。

前共和黨籍議長麥卡錫（Kevin Macarthy）2023年因黨內極右派反對，4天內經過15輪投票才驚險當選，不過同年10月因聯邦政府預算未能過關被迫下台。

美國國會議長選舉一天內完成，川普將在1月6日獲得國會認證總統選舉結果，這和4年前支持者衝入國會山莊暴動事件的情況難以比擬。

共和黨 川普 強生

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