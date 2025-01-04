強生當選聯邦眾議院議長 川普讚美國光明未來徵兆

美國聯邦眾議院今天舉行議長選舉，共和黨籍強生（Mike Johnson）第2輪投票獲218票成功連任。美國總統當選人川普恭賀這位路易斯安那州眾議員當選，稱讚他的勝利是美國光明未來的徵兆。

法新社報導，支持強生的川普在社群媒體發文指出：「麥克（指強生）將成為一位優秀的議長，我們的國家將因此受益。美國人民等待常識、力量和領導統御已經等了4年。」

他說：「美國將比以往任何時候都更加偉大。」

美國眾院今天開議並舉行議長選舉，強生第一輪未能贏得過半票數，有3名共和黨議員沒投給他，但他在第2輪投票說服其中2人，以218票成功連任議長。