美國眾議院議長選舉 強生第2輪投票過關連任
美國新一屆國會今天開議，聯邦眾議院隨即舉行議長選舉，共和黨的強生第一輪未能贏得過半票數，有3名共和黨議員沒投給他，他在第2輪投票說服其中2人，以218票成功連任議長。
總統當選人川普（Donald Trump）日前力挺強生（Mike Johnson）續任議長。眾議院共435席，共和黨贏得220席，但蓋茲（Matt Gaetz）因性醜聞案辭職，目前434人在任，共和黨有219人、民主黨215人，共和黨僅有微弱多數。
民主黨一致投給民主黨眾議院領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言