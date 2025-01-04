美國眾議院議長選舉 強生第2輪投票過關連任

中央社／ 華盛頓3日專電

美國新一屆國會今天開議，聯邦眾議院隨即舉行議長選舉，共和黨強生第一輪未能贏得過半票數，有3名共和黨議員沒投給他，他在第2輪投票說服其中2人，以218票成功連任議長。

總統當選人川普（Donald Trump）日前力挺強生（Mike Johnson）續任議長。眾議院共435席，共和黨贏得220席，但蓋茲（Matt Gaetz）因性醜聞案辭職，目前434人在任，共和黨有219人、民主黨215人，共和黨僅有微弱多數。

民主黨一致投給民主黨眾議院領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）。

共和黨 強生 民主黨

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