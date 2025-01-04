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美國聯邦眾議院議長選舉 強生驚險連任議長

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
強生成功連任美國聯邦眾議院議長。（美聯社）
強生成功連任美國聯邦眾議院議長。（美聯社）

美國第119屆國會3日開議，下午順利選出眾議院議長，由共和黨提名人選強生（Mike Johnson）獲得多數支持，以218票比215票擊敗對手，成功取得連任。

第118屆國會3日卸任，聯邦眾議院必須選出新任議長，由民主黨提名的少數黨領袖傑佛瑞斯（Hakeem Jeffries）與強生角逐議長位置。

雖然共和黨在大選中保住220席多數席位，但總統當選人川普任命兩位共和黨眾議員入閣，削弱共和黨的優勢。

佛州眾議員蓋茲（Matt Gaetz）已表明他不會就任議員，所以共和黨在眾院僅微幅領先，共擁有219席，民主黨則有215席；強生需要拿到218票（簡單多數決）才能贏得議長選舉。

在肯塔基州共和黨籍眾議員馬西（Thomas Massie）已率先表態不支持強生之下，強生幾乎沒有跑票的空間；強生日前接受訪問時說，他只能承受失去1到2張票。

由於共和黨內鬥已有前例，共和黨眾議員麥卡錫（Kevin Macarthy）在2023年未能獲得黨內極右派的支持，當時歷經4天15輪投票，才在最後成功選上議長，外界擔心強生可能面臨相同挑戰。

眾議院3日中午開始新任議長投票，民主黨和共和黨分別提出議長人選，接著進入投票；經過快3小時的投票，強生最後保住218票多數，擊敗對手傑佛瑞斯的215票，成功連任議長。

共和黨 強生 議員

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