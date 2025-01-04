美國眾議院議長選舉 強生首輪投票失利

美國新一屆國會今天開議，聯邦眾議院首先選舉議長。共和黨的強生首輪投票獲216票，未過半數，共和黨有3人投給自己。民主黨全數支持傑福瑞斯。眾議院將進入下一輪投票，直到有候選人取得過半票數為止。

眾議院共435席，共和黨去年大選贏得220席，但蓋茲（Matt Gaetz）因性醜聞案辭職，目前是434人在任，共和黨219人，民主黨215人。投票以唱名方式進行。

美國總統當選人川普（Donald Trump）日前公開挺強生（Mike Johnson），他希望國會能盡速運作，以利他20日順利就職，立即展開施政。但共和黨仍有3人跑票。

民主黨215票則一致投給黨領袖傑福瑞斯（HakeemJeffries）。