【專家之眼】探析柯伯吉癱瘓摧毀臺積電論

美國川普政府未來在國防部主管政策次長提名人柯伯吉(Elbridge A. Colby),在去年2月間曾經主張「假若中國大陸接管臺灣勢不可擋時,就應癱瘓或是摧毀臺積電」(Disabling or destroying TSMC is table stakes if China is taking over Taiwan),其所主張作戰構想,當其被提名後再度受到重視,最近在美國媒體圈亦引起討論風潮。

其實柯伯吉亦曾在去年5月聲稱「簡直是難以想像吾人會坐視臺積電毫髮無損落入中國手中使其得以掌控」(We'd be insane to let TSMC fall into China's hands untouched),當時受到質疑認為此種觀點將會在美國與臺灣之間產生猜疑(Are you trying to put a wedge between Taiwan & the U.S.?),但當時柯伯吉卻是態度強硬地表示:「此事可由不得臺灣自行作主,這對咱們其他各方太過重要」(Sorry but that’s not just a Taiwanese decision. Far too important for the rest of us.)。

美國媒體與多位評論者都普遍認為柯伯吉此等思維係源自2021年美國陸軍戰爭學院學術季刊內,以「覆巢:嚇阻中國入侵臺灣」(Broken Nest: Deterring China from Invading Taiwan)為題,主張臺灣應以焦土抗爭策略應對中國大陸,讓其就算入侵亦將毫無所獲之專稿;當年該份稿件確實相當受人矚目,亦遭致廣泛下載與流傳。因此柯伯吉觀點絕非空穴來風,亦並非其本身獨自創見,此種思維在美國安全體系內,必然亦有相當程度贊同與支持。

好友蔡正元在社交媒體帳戶以「靈魂拷問」為題公開貼出文稿,提醒軍事指揮體系要如何面對此種政策思維?在此亦要呼應好友,提出下列幾個思考方向,提供各方先進參考指教。

首先,不要再去思考華盛頓會不會採取此種手段,只要回想1940年7月英國皇家海軍基於法國戰敗與納粹德國議和後,法國艦隊可能對英國產生威脅,因此斷然啟動「彈弓作戰行動」(Operation Catapult),以便迅速控制靠泊於英國普茨茅斯、普利茅斯、加勒比海馬丁尼克以及埃及亞力山大港之法國艦隊,並且在要求法國艦隊繳械或自沉之談判過程失敗後,斷然對北非法國阿爾吉利亞屬地凱比爾港內法國艦艇,發動被軍事史家稱為「凱比爾海戰」(Attack on Mers-el-Kébir)攻擊行動。所以昨日並肩作戰盟友,在必要時親兄弟明算帳,冷酷無情調轉槍口反目相向,絕對是意料中事完全不用懷疑。

其次,政府國家安全體系與美國對話單位確實存在戰略溝通與政策協調管道,因此須向美國明確表明,假若華盛頓是希望等待解放軍完全接管臺灣後再動手,此時自然沒有我方置喙餘地。但若在戰局尚未底定之前,就打算未雨綢繆先在我背部來上這刀,兵荒馬亂刀槍亦是不長眼睛,假若華盛頓未曾先照會通報臺北,就不要怪我方誤判誤擊。假若我方能夠爭取到美軍承諾事先通報,有利於我方發布警報疏散民眾,以免殃及池魚產生無謂傷亡,這也算是對臺灣鄉親有個合理交代。

兩岸一旦開戰,對於任何來襲威脅,國軍必然要積極接戰;這是個根本就不用懷疑問題。好友蔡正元在貼文中,不斷去質問國軍要如何應對,這其實是將政治問題拉到軍事層面來思考,顯然是找水晶球來解紫微斗數,找錯對象來提出問題。若欲知答案為何?請別對準大直要塞區開口問,真正底牌是在重慶南路一段122號;拜託找對地方問明牌,才能開出威力彩!

假若政府高層決定以焦土抗爭策略,硬是吃下秤砣鐵了心,要殺掉臺灣產業金雞母,剷平這些護國神山,就會直接下令交由政府單位執行;但當賴清德總統將強化民主供應鏈韌性掛在嘴邊,卻會冒出癱瘓與摧毀臺積電,這豈不真是充滿不搭調之違和感呢?但是從柯伯吉會公開講出這些話,吾人就可理解到臺北與華盛頓雙方戰略溝通與政策協調,顯然是存在障礙,或是華盛頓根本眼中視臺北為無物,否則怎麼會如此胡亂掀出底牌呢?

不過話要說回來,現在臺灣處處亂扣紅帽子,只要懷疑兩岸發生衝突,美國將會袖手旁觀,就會被網軍側翼貼上「疑美論」標籤,亦認定有此論調者政治忠誠度有問題;既然如此,現在就必須說兩岸發生衝突,美軍基於兩大理由必然會現身臺海,首先就是前來援救撤離美國僑居臺灣公民,其次當然就是帶著強大火力來癱瘓與摧毀臺積電,恭喜獨派總算是心想事成,順利將美軍拉進臺海衝突這盤棋囉!