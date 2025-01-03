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「英國犯了大錯！」 川普籲停止風電 開放北海油田

聯合報／ 編譯江昱蓁／即時報導
自本世紀初以來，北海石油產量持續下降，轉而成為全世界最大的離岸風電區之一。美聯社
自本世紀初以來，北海石油產量持續下降，轉而成為全世界最大的離岸風電區之一。美聯社

美國候任總統川普3日抨擊英國能源政策，要求倫敦政府拆除風電設備，轉而「開放」北海油氣盆地。路透報導指出，北海為全世界最古老的海上石油與天然氣盆地之一；不過，自本世紀初以來，其產量持續下降，轉而成為全世界最大的離岸風電區之一。

川普在社群媒體「真實社群」上撰文，「英國正犯了一個非常大的錯誤。開放北海，甩掉風車」。

長期對全球暖化抱持懷疑態度的川普，一直以來都反對風電。在3日發布的帖子裡，還包括一份報告的網址，內容為美國石油與天然氣商APA Corp的計劃將於2029年退出北海。

英國首相施凱爾領導的工黨政府選前承諾，將打造英國低碳經濟。做為降低碳排放與改善空氣品質的一部分，政府設下目標2030年讓離岸風力發電量增加4倍，即600億瓦特。

川普 社群媒體 英國

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