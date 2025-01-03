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無政治動機？美Cybertruck爆炸案細節曝 嫌犯6天前疑因出軌與妻子大吵

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國拉斯維加斯的川普酒店門口，1日有一輛特斯拉Cybertruck電動皮卡汽車爆炸。路透
美國拉斯維加斯的川普酒店門口，1日有一輛特斯拉Cybertruck電動皮卡汽車爆炸。路透

美國拉斯維加斯川普酒店門口，1日有一輛特斯拉Cybertruck電動皮卡汽車爆炸，駕駛是一名現役綠扁帽特種部隊軍人，被發現時已自轟身亡，警方仍在調查作案動機，但最新消息指出，嫌犯6天前才與妻子發生激烈爭吵，隨後租車前往拉斯維加斯。

紐約郵報報導，根據熟悉調查情況的執法部門消息人士，37歲的李維爾斯貝格（Matthew Alan Livelsberger）因為外遇問題與妻子發生爭吵，耶誕節隔天就離開位在科羅拉多泉的住家。

消息指出，李維爾斯貝格與妻子育有1女，據報妻子向李維爾斯貝格說，自己知道他一直在偷吃。

拉斯維加斯警方稱，李維爾斯貝格離開科羅拉多泉後，透過Turo租了一輛Cybertruck前往拉斯維加斯，1日將車停在川普酒店前，引爆車內藏有的炸彈，隨後舉槍自戕。

隨著調查進一步進行，警調正在釐清李維爾斯貝格的犯案動機是否純粹出於個人原因，而非先前所推測的政治動機。

李維爾斯貝格是陸軍精銳特種部隊「綠扁帽」成員，2017年和2018年曾被部署到阿富汗，已在陸軍服役至少19年，以愛國主義出名，他的叔叔堅稱，「他愛川普，是個非常愛國的士兵，一個愛國的美國人。」

駕駛是一名現役綠扁帽特種部隊軍人，被發現時已自轟身亡，警方仍在調查作案動機。路透
駕駛是一名現役綠扁帽特種部隊軍人，被發現時已自轟身亡，警方仍在調查作案動機。路透

川普 拉斯維加斯 酒店

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