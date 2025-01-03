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賭城卡車爆炸案 犯嫌現役美軍傳是川普粉絲

中央社／ 華盛頓2日綜合外電報導

美國警方今天證實，在拉斯維加斯川普國際飯店外爆炸的電動皮卡車Cybertruck內發現的死者為一名來自科羅拉多州的美國陸軍士兵。一名親屬稱他是總統當選人川普的支持者。

路透社報導，紐奧良（New Orleans）昨天發生電動皮卡車衝撞跨年人群事件，數小時後拉斯維加斯發生特斯拉（Tesla）Cybertruck爆炸案。聯邦調查局（FBI）表示，截至目前尚未發現兩案之間有明確關連，並說目前尚不清楚這起爆炸案是否為恐怖主義行為。

拉斯維加斯警方表示，Cybertruck的駕駛名叫利弗斯伯格（Matthew Livelsberger），今年37歲，他是來自科羅拉多泉（Colorado Springs）的現役陸軍士兵，並表示他是獨自行動。

根據拉斯維加斯都會警察局（Las Vegas MetropolitanPolice Department）在社群平台X上的貼文，警方引用克拉克郡（Clark County）法醫報告表示，利弗斯伯格飲彈自盡。

警方表示，利弗斯伯格當時在車內，Cybertruck後車廂內的汽油罐和大型煙火炮發生爆炸。

警方先前在記者會中表示，他們認為車內發現的死者是利弗斯伯格，但由於遺體嚴重燒焦，難以辨識，調查人員正在等待DNA鑑定和醫療紀錄的確認。

拉斯維加斯都會警察局警長麥馬希爾（KevinMcMahill）告訴記者，利弗斯伯格在車內的爆裂物引爆前開槍自戕。警方在他腳邊發現一把手槍。

這是警方在Cybertruck上發現的兩把半自動手槍其中一把，兩把手槍均為利弗斯伯格於去年12月30日合法購得。執法人員還在車內發現軍證、護照、iPhone手機和信用卡。

一名陸軍官員表示，利弗斯伯格是陸軍特種作戰司令部的一員，並且是在休假期間死亡。陸軍特種作戰司令部發言人表示，部內不會對正在進行的調查置評。

一名不願公開關係的親屬告訴路透社，利弗斯伯格從小就想從軍，後來真的成為傑出的軍人。

這名親屬還說，利弗斯伯格是川普的支持者，「他認為川普是世界上最偉大的人」。

這名親屬透露，利弗斯伯格在俄亥俄州北部上高中，當時在校內玩足球和棒球，看起來很快樂且受歡迎，畢業後就去當兵，很難想像他會策劃爆炸案這類的事。

拉斯維加斯 爆炸 陸軍

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