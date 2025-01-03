共和黨反川普要角麗茲．錢尼獲拜登頒發公民獎章

美國總統拜登今天頒發「總統公民獎章」給共和黨籍前聯邦眾議員麗茲．錢尼（Liz Cheney）；麗茲．錢尼向來是反川普要角，川普先前曾說，等他上任後，她「可能麻煩大了」。

麗茲．錢尼的父親狄克．錢尼（Dick Cheney）是前總統小布希（George W. Bush）副手，父女兩人雖是堅定保守派，但並不挺川普，反而在去年總統大選過程中支持民主黨籍總統候選人賀錦麗（KamalaHarris）。

法新社報導，來自懷俄明州的麗茲．錢尼與其他19名傑出人士一起獲頒總統公民獎章（PresidentialCitizens Medal），白宮司儀在拜登授獎前宣讀獲獎理由是「將美國人民置於政黨之上」。

總統公民獎章是美國政府授予平民的次高獎章，其他得主包括美國前聯邦參議員陶德（Chris Dodd）、前聯邦眾議員卡洛琳．麥卡錫（Carolyn McCarthy）和

現任眾議員湯普森（Bennie Thompson）等。湯普森曾任眾議院特別委員會主席，專門調查川普在2021年1月6日國會大廈暴動案中扮演的角色，麗茲．錢尼則曾任副主席。

拜登在儀式開始時向獲獎者表示：「我發自內心認為各位體現了一個基本真理：我們是一個偉大的國家，我們是一個偉大的國家，因為我們是一個良善的民族。」

白宮今天在聲明中稱麗茲．錢尼「直言不諱，跨越黨派，捍衛我們的國家和我們支持的理想：自由、尊嚴和正派」，「她的正直和勇敢提醒我們所有人，如果我們共同努力，一切皆有可能」。

現年58歲的麗茲．錢尼近年成為共和黨內著名的反川普聲音，但她在2022年國會選舉中敗給支持川普的候選人。

川普將於本月20日重返白宮，他已矢言報復政治對手。他上個月在社群媒體發文表示：「根據小組委員會取得的證據，麗茲．錢尼可能將有大麻煩，證據顯示『麗茲．錢尼可能違反多項聯邦法律，這些違規行為應由聯邦調查局（FBI）進行調查』。」

共和黨主導的國會小組上個月指控麗茲．錢尼在協助調查國會大廈暴動案時干擾證人，不過她予以否認。