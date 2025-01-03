美元大漲再創兩年新高 歐元、英鎊挫跌1%

美元在周四（2日），2025年首個交易日，大漲至兩年新高，在去年強勁漲勢的基礎上再接再厲，原因是美國初領失業救濟金人數創八個月低點，勞動力市場保持韌性。投資人預期美國經濟成長將超過其他國家，從而令美國的利率保持在相對較高水準。

衡量美元兌六種主要貨幣的美元指數（DXY）周四大漲0.84%至109.394，再創兩年新高。日圓兌美元匯價下跌0.17%，報157.50日圓兌1美元；歐元兌美元匯價下跌1.01%至1.025美元兌1歐元，是2022年11月以來最低；英鎊跌1.19%至1.2368美元兌1英鎊，是八個月來的低點。

美國聯準會（Fed）已經表示，由於通膨率仍頑固地高於2%目標，且經濟保持強勁，對於降息將更加謹慎。

同時，川普即將上任美國總統，他的施政有望促進經濟成長，但也可能伴隨物價上漲壓力。

ForexLive首席貨幣分析師巴頓（Adam Button）說，「就 2025 年的經濟成長而言，美元沒有對手」，「在美國經濟出現真正的衰退之前，美元是城中唯一的遊戲」。

周四最新發布的美國經濟數據，證實了就業市場依然穩健。上周新申請失業救濟金的人數量降至八個月低點，代表了2024年底裁員人數相對溫和，勞動力市場意外維持堅韌。

歐元在跌破 1.03 美元關卡後加速下跌，顯示技術因素正在加深拋售。交易商預期歐洲央行將在2025年至少會有四次25個基點（1碼）的大幅降息，而對美國聯準會會不會有兩次各1碼的降息行動，目前都還難確定。

英鎊兌美元匯價周四貶至去年4月以來最低，技術面上，英鎊在突破1.2475美元附近的阻力點後，加速下跌。去年英鎊兌美元的表現，則是優於大多數主要貨幣。

周四日圓對美元的跌幅相對溫和，市場預期日本銀行（央行）將在今年年初升息。