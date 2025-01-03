美新國會將開議 眾院可望通過台美避免雙重課稅法案

美國第119屆國會3日開議，若順利選出眾議院議長，眾議院預計表決包括台美避免雙重課稅法案在內的12項法案。該法案雖在第118屆國會獲眾議院通過，但因程序問題卡在參議院；在屆期不連續原則下，須在新國會重新推動。

眾議院今天提出第119屆國會規則方案，其中包括美台快速雙重稅收減免法案，眾議院明天選出議長後，接著將以不提修正案的方式進行表決。

美國國會季刊（CQ）今天報導，這12項法案多數是與共和黨重視的議題有關，包括移民、墮胎、跨性別者參加運動競賽等，也包括處理台美避免雙重課稅議題這個獲得跨黨派支持的法案，符合共和黨鞏固盟友、對抗中國的主張。

第118屆國會3日卸任。眾議院去年2月通過的「2024年度美國家庭及勞工稅收減免法案」中，包含美台快速雙重稅收減免法案。因參議院對這項包裹法案有爭議，導致美台快速雙重稅收減免法案延宕，需在新一屆國會重新推動。