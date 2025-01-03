美新年連2起恐攻 至少16死

美國一開年發生兩起恐怖攻擊，一名男子一日凌晨在紐奧良開車高速衝撞跨年狂歡人群，造成至少十五人死亡、卅多人受傷，凶嫌下車與警察駁火遭擊斃。幾小時後，一輛特斯拉電動卡車Cybertruck在拉斯維加斯川普國際酒店門口爆炸，造成一死七傷。兩起案件凶嫌似有關聯。

聯邦調查局（ＦＢＩ）稱紐奧良衝撞案是「恐怖主義行為」，並認為凶嫌並非單獨行動，肇事車內有恐怖組織伊斯蘭國（ＩＳ）旗幟並發現爆炸裝置。拉斯維加斯爆炸案炸彈客在車內被炸死，聯邦調查局暫列為疑似恐怖攻擊進行調查。

紐奧良的攻擊將原本歡樂的波旁街變成恐怖混亂現場。紐奧良警長柯派翠克表示，凶嫌繞過警察設置的路障，高速衝撞行人，「鐵了心要大屠殺」，「這是邪惡的恐怖主義行為」。

ＦＢＩ確認凶嫌是來自德州的四十二歲美國公民、退伍軍人賈巴爾（Shamsud-Din Jabbar），當局正設法確定賈巴爾與恐怖組織的潛在聯繫。ＦＢＩ助理特工鄧肯說，「我們不認為賈巴爾單獨犯案」。

襲擊發生後不久，調查人員在賈巴爾車上和案發現場附近發現至少三枚簡易爆炸裝置，其中包括兩枚藏在冷卻箱內並配有遙控引爆線路的管狀炸彈。警方並發現，賈巴爾事先在犯案地點附近租用民宿製造炸彈，離去時還縱火焚燒該民宿。

來自密西西比州的十八歲目擊者帕森斯說，肇事卡車「呼嘯而過，像電影一樣把人拋到空中」，他聽到槍聲，「街上到處都是屍體，人人都在尖叫，在地上哭泣，好像滿地都是腦漿」。帕森斯的朋友、十八歲的護士德克斯是死者之一。

紐奧良慘案發生後數小時，一輛特斯拉電動皮卡在拉斯維加斯川普國際酒店大門前爆炸，造成一死七傷。執法部門消息人士向當地媒體證實，在車內死亡的炸彈客是卅七歲的美國陸軍現役軍人李維爾斯貝格（Matthew Livelsberger）。

兩起案件有些共同點。執法消息來源說，在拉斯維加斯引爆的Cybertruck和紐奧良用來犯案的福特電動皮卡車，都是從Turo平台租賃，犯案時間相近，而且兩名凶嫌都和美軍有關。

每日郵報報導，消息人士透露，李維爾斯貝格曾與紐奧良皮卡攻擊事件凶嫌賈巴爾在同一軍事基地服役。

美國總統拜登發表聲明表示憤怒，並指示調查兩起事件是否有關；特斯拉創辧人馬斯克則貼文指稱，兩起事件的電動車都租自共享平台Turo，兩起恐攻明顯是有計畫的行動。

川普抨擊非法移民

總統當選人川普則抨擊，紐奧良恐怖襲擊是「純粹邪惡行為」。

雖然兩名凶嫌都是土生土長美國人，川普卻稱非法移民是罪魁禍首，「當我說外來罪犯比我國罪犯更糟糕時，民主黨人和假新聞媒體不斷反駁，事實證明這是真的。川普政府將全力支持紐奧良市調查此純粹邪惡行為並從中復原！」