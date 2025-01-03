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卡車疾駛伴槍聲 紐奧良跨年夜狂歡現場遺體四散

聯合報／ 記者胡玉立／綜合報導
兇嫌駕駛白色皮卡車在紐奧良波旁街衝撞跨年人群，造成至少15人死亡，現場仍然一片混亂。（路透）
兇嫌駕駛白色皮卡車在紐奧良波旁街衝撞跨年人群，造成至少15人死亡，現場仍然一片混亂。（路透）

美國紐奧良跨年夜卡車衝撞人群恐攻案造成至少十五人死亡、數十人受傷，多位目擊者描述現場景況，有人形容，他們看到地上「躺著一具又一具破損扭曲的遺體」，有人餘悸猶存說道，只受輕傷幸運躲過死劫，但「很多人永遠無法醒來 」。

目擊者麥克菲說，當時他站在與波旁街交叉的運河街上，看到嫌犯開著皮卡車，輪胎「吱吱作響」，卡車右轉駛入波旁街時，「直接朝我和我的女性朋友衝來。我用雙臂摟住她、向右撲倒」，仍和朋友一起被撞飛到空中，落回人行道上。

麥克菲說，他看到卡車繼續疾馳，撞到其他除夕夜狂歡者，還聽到槍聲；「我們沒事，只有瘀青擦傷」。

另一位目擊者科斯蘭說，騷亂開始時和朋友躲進波旁街一家夜總會，在樓上陽台親眼看到地上「一具又一具扭曲破損遺體。我們數了一下，有十具，至少六具明顯死亡；有些遺體有輪胎痕跡；遺體毀損樣子看來就像電影場景，這些人永遠不會再醒來」。

一名女性目擊者說，一切「發生得太快」，「皮卡車裡面那人猛踩油門，衝過路障，撞到一名計程車乘客」， 然後就是「遺體和尖叫聲。一片混亂。你無法不去想，不去聽。」

十八歲的目擊者帕森斯表示，當時他和朋友正離開一家餐廳，突然聽到騷動和砰砰聲響後開始逃跑，「街上只看到遺體，流血，骨折，我一直跑到什麼也聽不到為止」。

一些民眾質疑，嫌犯為何能繞過警方設置的路障衝撞人群。當地媒體報導，波旁街十一月起更換維修鋼製護柱，所以攻擊發生時沒有這些護柱。

朋友 死亡 遺體

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