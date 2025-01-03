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猝不及防…駕車衝撞死傷多 已成最致命恐攻
美國紐奧良發生駕車衝撞人群恐攻案，再度顯示成本低且容易操作的駕車衝撞，已成為全球最致命的一種恐怖攻擊形式。
紐約時報報導，根據聖荷西州立大學一項研究，從一九六三年到二○一九年，全球至少發生一八四起車輛衝撞襲擊事件，大部分是在以色列和約旦河西岸。
恐怖組織從廿世紀九○年代開始更頻繁使用衝撞襲擊。專家指出，近年車輛攻擊增加，原因包括卡車或汽車容易取得，及此類攻擊容易執行。
一項對全球恐怖主義資料庫分析研究也指出，在二○一六年全球所有恐怖攻擊相關死亡案例中，車輛攻擊導致的死亡人數占了一半以上。
恐怖主義問題研究員豪瑟指出：「車子容易取得特性，使這類攻擊對任何人群構成威脅，無論是新年活動或只是紐奧良波旁街一個普通周末。」
豪瑟表示，全球車輛衝撞攻擊增加，是因為這種方式確實有效。他說：「車輛衝撞攻擊僅需要殺戮的意願，而且只要一人行動即可完成。」此外，車輛衝撞能迅速造成大量死傷，而且猝不及防，使警方難以即時回應。
除了美國，歐洲也多次發生類似攻擊。二○一六年，一名男子在法國尼斯駕駛大卡車衝撞，造成八十多人死亡，數百人受傷。同年一名男子駕駛卡車在柏林市中心衝撞人群，造成十二人死亡。上個月，一名男子駕車衝入德國東部馬德堡耶誕市集，造成至少五人死亡。
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