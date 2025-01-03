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紐奧良恐攻 凶嫌稱加入伊斯蘭國
美國聯邦調查局表示，一日在紐奧良開車衝撞跨年夜人群遭警方擊斃的恐怖攻擊凶嫌，是四十二歲美國公民賈巴爾（Shamsud Din Jabbar） 。
賈巴爾在德州出生長大，擁有喬治亞州立大學學士學位，曾在美國陸軍服役。他在Blue Meadow房地產公司從事房仲工作後，曾在大型會計師事務所德勤擔任業務開發人員和資料工程師。
賈巴爾二○二○年曾錄製影片放上YouTube，在影片中談到自己的房地產職業生涯，說他在德州博蒙特出生長大，曾在軍隊十年，擔任人力資源專家和資訊技術專家。
他在影片中說，服役經歷教會他「偉大服務的意義，以及積極響應、認真對待一切的含義，以確保事情順利進行。」影片中他坐在一張表框海報旁，海報上用粗體字寫著「紀律」一字，旁邊還有一本名為「領導力」的書。
ＣＮＮ報導，調查人員指出，賈巴爾在事發前錄製一系列夜間駕車影片。影片中提到他離婚了，曾計畫聚集家人一同慶祝，但實則是想殺害他們。賈巴爾說，他後來改變主意並聲稱已加入恐怖組織伊斯蘭國（ＩＳ）。
賈巴爾過去有犯罪紀錄，他二○○二年被控犯下竊盜輕罪，二○○五年被控無照駕駛。他結過兩次婚，第一次婚姻於二○一二年結束，第二次婚姻於二○二二年結束。
與賈巴爾前妻結婚的馬施說，賈巴爾與前妻育有兩個女兒，目前年齡為十五歲和廿歲，得知父親的作為後，兩人狀況很不好。
馬施指出，賈巴爾皈依伊斯蘭教後行為不穩定，「非常瘋狂」。馬施和妻子禁止兩個女孩和賈巴爾在一起。
第二次離婚時，賈巴爾曾寫信給妻子的律師說，他有財務問題，負擔不起房貸，「拖欠的款項超過二點七萬美元，如果不解決離婚官司，房子恐被法拍」。
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