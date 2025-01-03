川普酒店門口 特斯拉卡車起火爆炸

美國內華達州拉斯維加斯的川普酒店一日疑似發生恐怖攻擊，一輛特斯拉電動卡車Cybertruck在飯店門口爆炸起火，造成一死七傷，警方隨後在車上發現大量煙火、汽油罐等物品。執法部門消息人士向ＣＢＳ證實，在車內死亡的炸彈客是美國陸軍現役軍人李維爾斯貝格（Matthew Livelsberger）。

ＮＢＣ報導，調查人員認為這是一起疑似恐怖攻擊，正在調查作案動機。

事發於一日上午八時四十分左右，這輛Cybertruck開進酒店的代客泊車區後發生爆炸，司機當場死亡，附近七人受輕傷。酒店大廳也聽到巨大爆炸聲，引起的火勢蔓延到酒店入口，周圍煙霧彌漫。

當地克拉克郡警長麥克馬希爾表示，卡車在酒店前面停留十五至廿秒鐘，然後爆炸。他說這輛車是在科羅拉多州租借，車牌閱讀器發現它一日早上抵達拉斯維加斯。

麥克馬希爾在記者會上播放的影片顯示，卡車後方裝有煙火式迫擊砲、汽油罐和露營燃料罐。

美國ＣＢＳ報導，執法部門消息人士證實，車上死者是卅七歲的現役美軍李維爾斯貝格。他在德國服役，目前休假返國，他的兩個親戚證實他租用一輛Cybertruck。

根據領英上的個人資料，李維爾斯貝格在陸軍服役超過十九年，其中十八年待在「綠扁帽」特種部隊，具有特種部隊通訊專長、情報與作戰專長，曾任作戰經理與小隊軍士。

聯邦調查局一日深夜突襲搜查科羅拉多州一棟與李維爾斯貝格有關的房舍。李維爾斯貝格在科羅拉多泉市長大，在該市內有多個聯絡地址，包括調查人員搜查的地方。

特斯拉執行長馬斯克主動協助調查，提供駕駛在從科羅拉多州一路到拉斯維加斯沿途充電站的影片。馬斯克並在Ｘ平台表示，此案與車子本身品質無關，並稱似是恐怖攻擊。

調查人員仍在確定如何引爆，並稱不是「鋰電池」爆炸。馬斯克說，Cybertruck爆炸事件經確認是由「租賃的Cybertruck貨床所置大型煙火或炸彈引起」，與車輛本身無關，爆炸發生時所有車輛遙測數據均顯示正常。

川普：我們國家是全球笑柄

川普酒店遇襲後，川普在社群媒體貼文表示，「我們的國家是一場災難，全世界的笑柄」，他還抨擊開放邊界政策，稱司法部、聯邦調查局沒有盡到職責，讓美國人受到內部和外部暴力「人渣」侵害。