Cybertruck爆炸嫌犯身分新進展 CBS：在德國服役的現役美國陸軍

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國內華達州拉斯維加斯川普國際飯店入口處的特斯拉Cyber​​truck燒毀後殘骸，攝於1日。路透
美國內華達州拉斯維加斯川普國際飯店入口處的特斯拉Cyber​​truck燒毀後殘骸，攝於1日。路透

美國內華達州拉斯維加斯川普國際飯店1日疑似發生恐怖攻擊，一輛特斯拉Cybertruck在飯店門口爆炸起火，造成1死7傷。執法部門消息人士向CBS新聞透露，死者是租用這輛Cybertruck的李維爾斯貝格，現年37歲的他是現役美國陸軍軍人。

根據報導，李維爾斯貝格（Matthew Alan Livelsberger）正在德國服役，但事發時正在科羅拉多州休假。

CBS新聞採訪了李維爾斯貝格的2名親人，他們與此事件無關，但證實他曾租了一輛Cybertruck。一位親人表示，李維爾斯貝格的妻子已好幾天沒有得到他的消息。

根據李維爾斯貝格在領英頁面的個人資料，他在陸軍服役超過19年，其中18年待在「綠扁帽」特種部隊，具有特種部隊通訊專長、情報與作戰專長，曾任作戰經理與小隊軍士。2024年11月起擔任「遠端與自主系統」經理，任職僅3個月。

推特/X連結：https://x.com/intelFromBrian/status/1874694828010676417

拉斯維加斯都會警察局的麥馬希爾（Kevin McMahill）警局長表示，「我們確實知道誰租了這輛卡車，我們正在調查那個人」，但拒絕透露姓名，直到官方確信此人身分。

Cybertruck 特種部隊 飯店

延伸閱讀

犯人身分曝！特斯拉Cybertruck爆炸案釀1死 曾與紐奧良恐攻嫌犯同基地服役

習近平向美國師生致賀新年 川普上台前再展友好姿態

反制美對台軍售 中方：28家美國實體列入出口管制名單

美國掀裁員潮 傳馬斯克在特斯拉力推H-1B簽證移工

相關新聞

美新年連2起恐攻 至少16死

美國一開年發生兩起恐怖攻擊，一名男子一日凌晨在紐奧良開車高速衝撞跨年狂歡人群，造成至少十五人死亡、卅多人受傷，凶嫌下車與...

猝不及防…駕車衝撞死傷多 已成最致命恐攻

美國紐奧良發生駕車衝撞人群恐攻案，再度顯示成本低且容易操作的駕車衝撞，已成為全球最致命的一種恐怖攻擊形式。

犯人身分曝！特斯拉Cybertruck爆炸案釀1死 曾與紐奧良恐攻嫌犯同基地服役

美國內華達州拉斯維加斯的川普酒店1日疑似發生恐怖攻擊，一輛特斯拉的Cybertruck在飯店門口爆炸起火，造成1死7傷，...

川普酒店門口 特斯拉卡車起火爆炸

美國內華達州拉斯維加斯的川普酒店一日疑似發生恐怖攻擊，一輛特斯拉電動卡車Cybertruck在飯店門口爆炸起火，造成一死...

紐奧良恐攻 凶嫌稱加入伊斯蘭國

美國聯邦調查局表示，一日在紐奧良開車衝撞跨年夜人群遭警方擊斃的恐怖攻擊凶嫌，是四十二歲美國公民賈巴爾（Shamsud D...

卡車疾駛伴槍聲 紐奧良跨年夜狂歡現場遺體四散

美國紐奧良跨年夜卡車衝撞人群恐攻案造成至少十五人死亡、數十人受傷，多位目擊者描述現場景況，有人形容，他們看到地上「躺著一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。