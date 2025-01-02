犯人身分曝！特斯拉Cybertruck爆炸案1死 曾與紐奧良恐攻嫌犯同基地服役

美國內華達州拉斯維加斯的川普酒店1日疑似發生恐怖攻擊，一輛特斯拉的Cybertruck在飯店門口爆炸起火，造成1死7傷，警方隨後在車上發現大量煙火、汽油罐等物品。資深執法部門消息人士向地方媒體證實，已查明這名炸彈客的身分為陸軍退伍軍人李維爾斯貝格（Matthew Livelsberger），他當天死於爆炸。

每日郵報報導，儘管警方尚未公開證實37歲的李維爾斯貝格為炸彈客，但執法部門消息人士向科羅拉多州與內華達州媒體證實他的身份。

報導指出，李維爾斯貝格涉嫌透過「Turo」共享平台在科羅拉多泉市租下特斯拉的Cybertruck，並於1日早上駕車穿過州境，並在沿途的各個充電站停留。執法部門消息人士還透露，李維爾斯貝格之前曾與紐奧良皮卡攻擊事件犯人賈巴爾在同一軍事基地服役。

BREAKING—Multiple informed sources have confirmed to Denver7 Investigates that the driver of the Tesla Cybertruck that exploded earlier today in Las Vegas is Matthew Livelsberger who lived in Colorado Springs. @DenverChannel — Tony Kovaleski (@TonyKovaleski) 2025年1月2日

根據領英上的個人資料，李維爾斯貝格在陸軍服役超過19年，其中18年待在「綠扁帽」特種部隊，具有特種部隊通訊專長、情報與作戰專長，曾任作戰經理與小隊軍士。2024年11月起擔任「遠端與自主系統」經理，任職僅3個月。

BREAKING: Matthew Livelsberger, 37, identified as the driver of the Cybertruck that exploded in Las Vegas, is as an Operations Director and Intelligence Manager with Special Forces experience. pic.twitter.com/ZtPs8zA6KW — Tesla Owners Silicon Valley (@teslaownersSV) 2025年1月2日

根據報導，聯邦調查局（FBI）1日深夜突襲搜查了科羅拉多州一棟與李維爾斯貝格有關的房舍，菸酒槍砲管理局（ATF）探員也到場協助。

李維爾斯貝格在科羅拉多泉市長大，在該市內有多個聯絡地址，包括調查人員搜查的地方。