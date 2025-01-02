紐約皇后區元旦發生大規模槍擊案 警方：造成10人受傷

美國紐約市警察局今天稍早在記者會指出，紐約市皇后區（Queens Borough）於昨天元旦晚間發生大規模槍擊案，造成10人受傷。

路透社報導，紐約市警方表示，當地一家夜店外頭昨晚發生槍擊案，傷者包括6名女性和4名男性，預計他們都會順利康復。

紐約市警察局（NYPD）提到，案發當時有3至4名男子向夜店外頭的群眾開槍。

美聯社報導，流傳於社群媒體的影片可以看到，案發現場有大批警力和幾輛救護車。

目前尚不清楚凶嫌犯案動機，警方已經排除恐怖攻擊的可能性。