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紐約皇后區元旦發生大規模槍擊案 警方：造成10人受傷

中央社／ 紐約2日綜合外電報導
美國紐約市警察局今天稍早在記者會指出，紐約市皇后區（Queens Borough）於昨天元旦晚間發生大規模槍擊案，造成10人受傷。圖／美聯社
美國紐約市警察局今天稍早在記者會指出，紐約市皇后區（Queens Borough）於昨天元旦晚間發生大規模槍擊案，造成10人受傷。圖／美聯社

美國紐約警察局今天稍早在記者會指出，紐約市皇后區（Queens Borough）於昨天元旦晚間發生大規模槍擊案，造成10人受傷。

路透社報導，紐約市警方表示，當地一家夜店外頭昨晚發生槍擊案，傷者包括6名女性和4名男性，預計他們都會順利康復。

紐約市警察局（NYPD）提到，案發當時有3至4名男子向夜店外頭的群眾開槍。

美聯社報導，流傳於社群媒體的影片可以看到，案發現場有大批警力和幾輛救護車。

目前尚不清楚凶嫌犯案動機，警方已經排除恐怖攻擊的可能性。

夜店 紐約 美國 警察

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