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美港口勞資談判傳7日重啟 能否避免罷工就看這一談

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
美國港口勞資雙方傳將在下周7日重啟談判。圖／路透
美國港口勞資雙方傳將在下周7日重啟談判。圖／路透

知情人士表示，由於罷工威脅迫在眉睫，美國東岸和墨西哥灣沿岸港口工人工會的代表和其雇主團體代表，預計最快7日重啟合約談判，對擔心這些港口罷工的進出口商來說無疑是正面訊號；這些港口占美國約一半貨櫃量。

彭博資訊報導，在去年11月談判陷入僵局後，代表勞方的美國國際碼頭工人協會（ILA）和資方美國海事聯盟（USMX）宣布，將談判期限延長至今年1月15日，距離目前只剩約兩周時間。

雖然下周預計重啟的談判，對進出口商而言是個好消息，但港口勞資雙方爭議最大的允許港口加裝半自動化機械問題，最後恐怕依然難解。ILA主席達傑特反對接受新合約允許港口有任何程度的自動化，認為那會威脅到港口工人的工作。

全美零售聯盟（NRF）供應鏈和海關政策副總裁戈爾德在X發文表示：「讓我們期待雙方真的能達成協議。不然他們就要再延長談判期限，以避免罷工。」

1月20日將上任的美國總統當選人川普，已聲援港口工人對抗自動化機械。

工人 罷工 美國

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