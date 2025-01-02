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紐奧良新年攻擊 外交部嚴正譴責恐怖暴力

中央社／ 台北2日電

美國紐奧良市當地時間1日凌晨發生皮卡車惡意衝撞人群事件，至少15人喪生。外交部今天嚴正譴責恐怖暴力攻擊，另經駐休士頓辦事處聯繫瞭解，目前暫無台灣僑民受波及。

法新社報導，美國總統拜登（Joe Biden）當地時間1日表示，根據聯邦調查局調查，在紐奧良用皮卡車衝撞慶祝跨年人群的犯嫌賈巴（Shamsud-Din Jabbar）在犯案前數小時，曾發布「表明他受到伊斯蘭國啟發」的影片。

外交部傍晚發布新聞稿指出，對利用跨年活動針對無辜平民進行恐怖暴力攻擊、造成嚴重傷亡，表達嚴正譴責，並對罹難者及家屬表達哀悼之意。

外交部說明，經駐休士頓辦事處聯繫瞭解，目前暫無台灣僑民受波及，駐處將持續密切關注情勢發展，並與在當地的台灣人保持密切聯繫，民眾在當地如有急難救助需求，可撥打駐休士頓處緊急聯絡電話（001-832-654-6041）。

外交部提醒，美方研判該案可能非單一事件，民眾前往美國各大城市觀光、求學或商旅時，請務必提高警覺，注意自身安全。如有緊急需求，可與當地駐美國各處聯繫，或透過國內親友聯繫外交部「旅外國人急難救助聯繫中心」電話：0800-085-095，以獲得必要協助。

伊斯蘭國 外交部 美國

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