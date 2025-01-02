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考量國家安全 美國擬限制或禁止陸無人機在境內使用

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
美國商務部正考慮制定新規，限制或禁止大陸製造的無人機在美國境內使用。圖／美聯社
美國商務部正考慮制定新規，限制或禁止大陸製造的無人機在美國境內使用。圖／美聯社

美國商務部2日表示，鑒於國家安全考量，正考慮制定新規，限制或直接禁止中國大陸製造的無人機在美國境內使用。

路透報導，商務部表示，將在3月4日前就保護無人機供應鏈的潛在規則徵求公眾意見，並表示來自中國和俄羅斯的威脅「可能使我們的對手能夠遠端存取和操縱這些設備，從而暴露美國的敏感資訊」。

美國商用無人機絕大部分都是來自中國大陸。

美國商務部長雷蒙多去年9月時曾表示，商務部可能實施類似禁止中國車輛進入美國的限制措施，重點將放在搭載中國和俄羅斯設備、晶片和軟件的無人機上。

她去年11月告訴路透，目標在今年1月20日前確定對中國汽車的規定。

至於是否制定新規，以限制或禁止中國無人機，將交由1月20日上任的川普政府決定。

過去一年，華盛頓採取了一系列措施打擊中國無人機。上個月拜登簽署一項法案，可能會禁止大疆創新和道通智能在美國銷售新型無人機。 

美國國會議員一再擔心大疆無人機會帶來數據傳輸、監視和國家安全的風險。大疆否認了這些說法。2019 年，美國國會禁止五角大樓購買或使用中國製造的無人機及其零組件。

俄羅斯 無人機 美國

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