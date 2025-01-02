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跨年夜悲劇…夏威夷煙火爆炸釀3死逾20傷 現場一片混亂

中央社／ 檀香山1日綜合外電報導
美國夏威夷檀香山市一處社區的大型新年煙火點燃後突然翻倒，引發猛烈爆炸，四處飛散的碎片造成3人死亡、20多人受傷，其中有許多人傷勢嚴重，現場一片狼藉，情況混亂。圖／美聯社
美國夏威夷檀香山市一處社區的大型新年煙火點燃後突然翻倒，引發猛烈爆炸，四處飛散的碎片造成3人死亡、20多人受傷，其中有許多人傷勢嚴重，現場一片狼藉，情況混亂。圖／美聯社

美國夏威夷檀香山市一處社區的大型新年煙火點燃後突然翻倒，引發猛烈爆炸，四處飛散的碎片造成3人死亡、20多人受傷，其中有許多人傷勢嚴重，現場一片狼藉，情況混亂。

美聯社報導，當局表示，兩名女性當場死亡，第3名女性送醫不治，官員呼籲民眾擯棄燃放煙火的新年傳統，並承諾將對非法施放煙火和爆竹者祭出更嚴厲的懲罰。

夏威夷州長葛林（Josh Green）今天在記者會上生動地描述這起事件，強調燃放煙火的潛在危險。

官員表示，有20多人因嚴重燒傷和被碎片擊傷送醫治療，其中包括孩童，但未公開任何受害者身分。

檀香山警察局長羅根（Arthur Logan）表示，警方正在調查是否有理由對在跨年夜燃放煙火的人提出指控。

這起事件發生在一棟3層樓民宅，1樓是車庫。今天上午，屋子前方可見到成堆殘餘，還有一捆捆燻黑的迫擊砲式煙火。爆炸也導致對街窗戶破碎。

當一捆點燃的迫擊砲式煙火翻倒或從桌上掉落，從側面射向並點燃裝有其他煙火的箱子時發生爆炸。

檀香山緊急服務部主任艾爾蘭（Jim Ireland）說，由於街上停放許多車輛且滿是人潮，救護人員趕抵現場後，只能先對傷者進行分類，優先將傷勢最嚴重的受害者挪開並進行治療。

官員說，儘管已有受害者被送往醫院，附近民眾仍繼續施放煙火。

艾爾蘭稍早在記者會上說：「我在急診中心工作了30多年，這起巨大悲劇的傷者數量和傷勢嚴重程度，可能是我遇過最糟糕的情況之一。 」

官員說，在歐胡島（Oahu）發生的另一場煙火爆炸造成第4人死亡。一夜之間，至少還有4人因其他煙火爆竹事故受重傷。

檀香山消防局表示，發布於社群媒體的貼文顯示，檀香山大片地區仍在燃放煙火，儘管施放煙花、噴泉煙火和高空煙火皆屬違法，且燃放炮竹需要許可證。

檀香山市長布蘭賈迪（Rick Blangiardi）說：「我們對這種不必要的生命損失和痛苦而憤怒、沮喪且深感悲痛。這是以悲慘的方式開啟新的一年。任何人都不應為魯莽和非法的活動承受如此痛苦。」

葛林表示，他正在研究是否需要祭出新的懲罰措施，包括對持有大型煙火的重罪指控，以減少夏威夷燃放煙火的情況。

夏威夷 死亡 爆炸

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