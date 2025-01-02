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美農場起出150多枚自製炸彈 FBI史上查獲最大宗

中央社／ 華盛頓1日綜合外電報導

根據本週提交法院的文件，美國聯邦調查局（FBI）在維吉尼亞州一處農場起出150多枚自製炸彈，被視為FBI史上查獲的最大宗自製炸彈案。

經鄰居舉報36歲史拜福（Brad Spafford）正在囤積武器與自製彈藥，FBI探員前往搜查他的住宅時，發現這些爆裂物。

12月30日提交的法院文件指出，史拜福在機械廠房工作，曾以總統拜登照片當作射擊練習標靶，並表示支持政治暗殺。

法院文件指出，探員在史拜福與妻子、兩個年幼孩子住房的一間臥室裡，發現一個背包內有一些經評估是管狀炸彈的爆裂物。

文件稱，他家裡還有一本筆記本，上面寫著製造手榴彈等爆炸物的「製作方法」。

一名鄰居告訴FBI探員，史拜福曾討論過在他住房「屋頂上安裝一個50口徑槍支的360度砲塔」。

檢方表示，史拜福已被控非法持有步槍，他可能會因為持有爆裂物而面臨另外指控，每項罪名最高可判處10年有期徒刑。

在另一份文件中，史拜福委任律師為他辯護，稱他是「一個勤奮工作的居家型男人，沒有犯罪記錄」，並主張將他釋放。

FBI 文件 炸彈

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