街上屍橫遍野… 紐奧良攻擊事件倖存者憶：女孩遭輾「扁如枕頭」

美國紐奧良1日發生大型攻擊事件，一輛皮卡車惡意衝撞人群造成至少15人死亡、數十人受傷。目擊者還原事發現場，包括街上散落著變形和嚴重毀容的屍體，以及一名跳著舞的小女孩罹難前最後瞬間。

紐約郵報報導，目擊者科斯蘭（Jimmy Cothran）告訴NBC新聞，他在事發時躲進一家夜店，目睹街上散落8具遺體。他說：「就在我們面前，一位母親明顯已死亡，身體扭曲變形。」此外，還有一名男子背部和腹部都留有車輪印，顯然被碾壓致死。

科斯蘭說，「我們之前看到一名小女孩還在街上跳舞，現在卻像枕頭一樣扁平。」他悲痛地說：「目光所及之處全是屍體，一具接著一具，無法置信。」

另一名目擊者保羅（Paul S.）告訴ABC，他在飯店房間內聽到槍聲。「我們聽到『砰砰砰』的聲音，接著像煙火燃放一樣的巨響，事後才知道那是撞擊聲。」

保羅走到飯店陽台，看到街道上「空無一人，只有地上躺著的屍體」。行人道滿是垃圾，垃圾桶旁躺著屍體，還有許多人試圖提供急救。

18歲的帕森斯（Parsons）告訴CNN，當時他正與朋友在波旁街（Bourbon Street）狂歡時，突然聽到「輪胎急剎的聲音」，隨後看到一輛卡車「直衝街道」，形容場面就像是現實版恐怖電影，「車子撞到的一切都被拋飛到空中，摔落地面，或者被車子壓過。」稱街道上屍橫遍野。