快訊

3千人湧大安森林公園「邊哭邊跨年」登外媒！CNN：不ok也ok

才辭黨主席今一早趕見律師 柯文哲無奈只吐一字心聲

紐奧良衝撞人群事件 拜登：犯嫌受IS啟發

中央社／ 大衛營1日綜合外電報導

美國總統拜登今天表示，根據聯邦調查局，在紐奧良用皮卡車衝撞慶祝跨年人群的犯嫌賈巴（Shamsud-Din Jabbar）在犯案前數小時，曾發布「表明他受到伊斯蘭國啟發」的影片。

法新社報導，拜登表示：「聯邦調查局（FBI）還向我報告，發生攻擊前幾小時，他（賈巴）在社群媒體上發布影片，表明他受到伊斯蘭國（IS）啟發。」這起皮卡車惡意衝撞人群事件，至少造成15死。

拜登也表示，當局正在調查紐奧良皮卡車衝撞事件與一輛特斯拉電動皮卡Cybertruck在拉斯維加斯川普國際飯店（Trump International Hotel）外爆炸事件之間，「任何可能的關連」。這起爆炸造成至少1死7傷。

拜登對記者表示，執法部門正在調查特斯拉電動皮卡爆炸事件，「包括是否與紐奧良攻擊事件有任何可能的關連」。他補充說：「到目前為止，尚無相關新進展可報告。」

伊斯蘭國 拜登 爆炸

延伸閱讀

影╱特斯拉Cybertruck在「川普酒店門口」爆炸！疑恐攻釀1死7傷

川普將上任 俞大㵢：台美關係可拭目以待

紐奧良皮卡車撞人群10死35傷 拜登與川普雙雙譴責

H-1B員工 亞馬遜3871人居冠 特斯拉742人排16

相關新聞

街上屍橫遍野… 紐奧良攻擊事件倖存者憶：女孩遭輾「扁如枕頭」

美國紐奧良1日發生大型攻擊事件，一輛皮卡車惡意衝撞人群造成至少15人死亡、數十人受傷。目擊者還原事發現場，包括街上散落著...

紐奧良攻擊事件釀15死！42歲嫌曾拍片曝計畫殺害家人、加入IS

美國路易斯安那州紐奧良法國區的波旁街，1日發生一名駕駛開著皮卡車高速衝撞人群事件，造成至少15死35傷。當局證實，42歲...

紐奧良衝撞人群事件 拜登：犯嫌受IS啟發

美國總統拜登今天表示，根據聯邦調查局，在紐奧良用皮卡車衝撞慶祝跨年人群的犯嫌賈巴（Shamsud-Din Jabbar）...

南韓大幅下降今年GDP預測 放寬外國銀行外匯交易規定

南韓企劃財政部周四大幅調降2025年經濟成長預測，反映總統尹錫悅遭彈劾後所引發的政治風波，以及川普上台後對南韓經濟帶來的...

紐奧良皮卡車撞人群全球譴責 各國領袖同表哀悼

美國紐奧良喜迎跨年之際發生大型攻擊事件，一輛皮卡車惡意衝撞人群造成至少15人死亡、數十人受傷。國際社會紛紛譴責暴力之外，...

影╱特斯拉Cybertruck在「川普酒店門口」爆炸 疑恐攻釀1死7傷

美國拉斯維加斯的川普酒店（Trump Hotel）1日疑似發生恐怖攻擊，一輛特斯拉Cybertruck在飯店門口爆炸起火...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。