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為紐奧良衝撞事件默哀 美國玫瑰花車遊行高規格維安

中央社／ 洛杉磯1日專電
美國加州的新年慶祝活動「玫瑰花車遊行」今天在高規格維安下落幕。中央社
美國加州的新年慶祝活動「玫瑰花車遊行」今天在高規格維安下落幕。中央社

美國加州的新年慶祝活動「玫瑰花車遊行」今天在高規格維安下落幕。大會開始前，主辦單位為紐奧良的皮卡車衝撞人群、至少10死的疑似恐攻事件默哀。

第136屆玫瑰花車遊行（Rose Parade）今天早晨在洛杉磯郊區的巴沙迪納（Pasadena）舉行，遊行路線全長約9公里，數十組的大型花車、行進樂隊與馬術隊伍登場，主辦單位估計沿途觀眾超過75萬人。

玫瑰花車遊行開始前幾小時，路易斯安那州的紐奧良發生疑似恐怖攻擊，一輛皮卡車衝撞人群，造成至少10死35傷。遊行隊伍踏上街道之前，主辦單位的官方人員為紐奧良的受難者舉行默哀儀式。

主辦單位發出聲明表示：「對於今天早上發生的悲劇，我們向路易斯安那州和紐奧良市的人民表達最深切的同情，在這個艱難的時刻，我們與整個州站在一起。」

每年元旦，全美及世界各地有數萬人湧進巴沙迪納，參與玫瑰花車遊行與玫瑰盃美式足球賽，維安規格向來不馬虎。巴沙迪納市的發言人德戴瑞安（LisaDerderian）表示，玫瑰花車遊行是一場聯邦層級的活動。

她表示，玫瑰花車遊行多年來都由聯邦、加州、洛杉磯郡及巴沙迪納市等各個層級的執法人員共同維護安全，在活動之前就陸續進駐巴沙迪納，今年沿著遊行路線約有1000多名維安人員。

為了預防類似紐奧良的車輛衝撞人群事件，玫瑰花車遊行9公里的路線周圍全部交通管制，車輛無法進出之外，各個路口都有堅固的路障，足以擋下任何意外衝撞的車輛。

去年玫瑰花車遊行有一名精神失常的女子，駕車硬闖管制區，後來遭到路障擋下，沒有發生任何傷亡。

洛杉磯 維安

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