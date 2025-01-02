快訊

基隆公寓半夜大火…七旬重聽翁成焦屍 同住弟：有敲門但聽不到

紐奧良皮卡車撞人群15死35傷…Sugar Bowl宣布延期一天 凶嫌車內發現IS旗幟

紐奧良攻擊事件傷亡增加 至少15死35傷 Sugar Bowl宣布延期一天

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
在美國路易斯安那州紐奧良法國區的波旁街1日凌晨發生致命襲擊事件，現場已被警方封鎖。美聯社
在美國路易斯安那州紐奧良法國區的波旁街1日凌晨發生致命襲擊事件，現場已被警方封鎖。美聯社

美國路易斯安那州紐奧良法國區的波旁街，周三發生一名男子駕駛皮卡撞向參加慶新年活動的人群並與警方駁火的致命襲擊事件，根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，死亡人數從先前報導的至少10人，增加到至少15人，受傷人數則至少有35人。聯邦調查局（FBI）正以 「恐怖主義行為 」進行調查。

FBI已確認嫌犯是42歲德州退伍軍人Shamsud-Din Jabbar，2007至2020年間曾在美國陸軍服役，同時擔任現役和後備職務。在2007年3月至2015年1月間任現役人力資源專家和資訊技術專家，並曾在2009年2月至2010年1月期間部署到阿富汗一次。2015年1月退役後，在陸軍後備役服役至2020年7月。他以上士退務。

Jabbar與警方交火時喪生。襲擊發生時車上有一面伊斯蘭國組織（ISIS）的旗幟。FBI表示，正在調查與恐怖組織的潛在關聯，懷疑駕駛者不是孤狼犯罪，並非 「唯一該負責的人」。車內發現了武器和 「潛在的簡易爆炸裝置」。官方也在該地區找到簡易爆炸裝置。

一年一度的大學美式足球賽Sugar Bowl原訂周三舉行。但根據Sugar Bowl的聲明，因公共安全原因延期24小時，喬治亞大學與聖母大學在紐奧良舉行的季後賽四強決賽將於美東時間周四下午4時開始。

FBI 爆炸 美國

延伸閱讀

紐奧良皮卡車撞人群10死35傷 CNN：嫌犯持有IS旗幟

紐奧良皮卡車撞人群10死疑為恐攻 嫌犯身分為42歲男子

紐奧良皮卡車撞人群10死35傷 拜登與川普雙雙譴責

紐奧良卡車撞人群至少10死 FBI以「恐攻行為」進行調查

相關新聞

影╱特斯拉Cybertruck在「川普酒店門口」爆炸 疑恐攻釀1死7傷

美國拉斯維加斯的川普酒店（Trump Hotel）1日疑似發生恐怖攻擊，一輛特斯拉Cybertruck在飯店門口爆炸起火...

紐奧良卡車撞人群至少10死 FBI以「恐攻行為」進行調查

美國路易斯安那州紐奧良1日凌晨發生一名男子駕皮卡車在法國區波旁街蓄意衝撞人群，還和警察駁火，造成至少10人死亡，35人受...

Cybertruck在川普酒店外爆炸 馬斯克研判跟恐攻有關

ABC報導，特斯拉（Tesla）一輛Cybertruck周三在美國川普拉斯維加斯酒店外爆炸，被警方列為恐怖攻擊案子調查。...

紐奧良攻擊事件傷亡增加 至少15死35傷 Sugar Bowl宣布延期一天

在美國路易斯安那州紐奧良法國區的波旁街，周三發生一名男子駕駛皮卡撞向參加慶新年活動的人群並與警方駁火的致命襲擊事件，根據...

紐奧良皮卡車撞人群10死35傷 CNN：嫌犯持有IS旗幟

美國紐奧良市今天發生一輛皮卡車惡意衝撞人群事件，至少造成10死35傷。兩名執法消息人士告訴CNN，嫌犯作案時持有聖戰士團...

加州直擊獲獎玫瑰花車 爭奇鬥豔、創意無限

2025年的玫瑰花車遊行1月1日在巴沙迪那盛大舉行，各參賽花車以精心設計和動人故事，為全球觀眾呈現絢麗視覺盛宴。今年多個...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。