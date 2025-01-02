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Cybertruck在川普酒店外爆炸 馬斯克研判跟恐攻有關

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
一輛Cybertruck周三在美國川普拉斯維加斯酒店外爆炸，警方朝恐攻方向偵辦。路透
一輛Cybertruck周三在美國川普拉斯維加斯酒店外爆炸，警方朝恐攻方向偵辦。路透

ABC報導，特斯拉（Tesla）一輛Cybertruck周三在美國川普拉斯維加斯酒店外爆炸，被警方列為恐怖攻擊案子調查。特斯拉執行長馬斯克說爆炸跟車輛本身無關。

拉斯維加斯大都會警察局表示，一輛2024款Cybertruck駛至酒店玻璃入口大門時，車輛先是冒出煙霧，隨即發生劇烈爆炸。

警方指出，駕駛身亡，另有7人受輕傷。有警官向ABC透露，車上裝有煙火型迫砲裝置。

同日早晨，紐奧爾良發生針對人群的攻擊事件，造成10人死亡、超過30人受傷，FBI和警方正在調查此案。FBI表示，現場發現了ISIS旗幟，並確認嫌犯Shamsud-Din Jabbar是否和恐怖組織有關係。，調查人員也在現場發現了自製爆炸裝置。

特斯拉執行長馬斯克在X平台發文表示，Cybertruck爆炸事件經確認是由「租賃的Cybertruck貨床所置大型煙火和/或炸彈引起」，與車輛本身無關。

馬斯克提到，爆炸發生時所有車輛遙測數據均顯示正常。

馬斯克還說，目前看來，這似乎是一場恐怖攻擊。無論是拉斯維加斯的Cybertruck爆炸案，還是紐奧爾良的F-150自殺式炸彈攻擊，兩輛涉案車輛都是從Turo平台租賃來的，由此來看或許兩案之間有某種聯繫。

Cybertruck 爆炸 馬斯克

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