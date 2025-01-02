紐奧良皮卡車新年撞人群疑為恐攻 FBI指非孤狼犯罪

美國紐奧良市今天發生一輛皮卡車惡意衝撞人群事件，至少造成10死35傷，嫌犯已經身亡，當局目前朝恐攻方向偵辦。FBI指出，嫌犯可能不是單獨行動。

法新社報導，美國聯邦調查局（FBI）表示，他們在嫌犯作案用皮卡車裡，發現聖戰士團體「伊斯蘭國」（IS）旗幟。

FBI在網路上發表聲明指出，已證實嫌犯為42歲男子賈巴（Shamsud-Din Jabbar），他來自德州，是美國公民。

據報導，FBI幹員鄧肯（Alethea Duncan）在記者會上表示：「我們不認為賈巴單獨負有責任。」鄧肯還說：「迄今，已發現2具簡易爆炸裝置，這些裝置已沒有危險。」