紐奧良皮卡車撞人群10死35傷 CNN：嫌犯持有IS旗幟
美國紐奧良市今天發生一輛皮卡車惡意衝撞人群事件，至少造成10死35傷。兩名執法消息人士告訴CNN，嫌犯作案時持有聖戰士團體「伊斯蘭國」（IS）旗幟。
紐奧良市（New Orleans）波旁街（Bourbon Street）今天凌晨3時15分左右發生惡意衝撞人群事件，當局稱至少10死35傷，還有目擊者說聽見槍響。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，其中一名消息人士指稱，當局在犯案皮卡車中冷藏箱裡，發現多個疑似爆炸裝置的物品。
美國聯邦調查局（FBI）指犯嫌已死，並稱視本案為「恐怖主義行為」進行調查。警察局長則說凶嫌「鐵了心大屠殺」。
據報導，調查人員正在查明嫌犯是否可能有任何同夥，並且調查嫌犯的政治或宗教觀點，以及此人是否與已知的恐怖組織有關。
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