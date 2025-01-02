紐奧良皮卡車撞人群10死35傷 拜登與川普雙雙譴責
美國紐奧良市今天發生一輛皮卡車惡意衝撞人群事件，至少造成10死35傷。總統拜登表示，不會容忍對人民的攻擊。總統當選人川普則指出，這是邪惡行徑。
紐奧良市（New Orleans）波旁街（Bourbon Street）今天凌晨3時15分左右發生惡意衝撞人群事件，當局稱至少10死35傷，還有目擊者說聽見槍響。事發於街上人潮洶湧的跨年夜，且紐奧良今晚還將舉辦大學美式足球年度賽事。
聯邦調查局（FBI）指犯嫌已死，並稱視本案為「恐怖主義行為」進行調查；警察局長則說凶嫌「鐵了心大屠殺」。
法新社報導，拜登（Joe Biden）發表聲明表示：「任何形式的暴力都不能合理化，我們不會容忍對我國任何社群的任何攻擊。」
據報導，川普（Donald Trump）則將這起事件與非法移民做連結。他在社群媒體發文指出：「當我說進來（美國）的罪犯，遠比我們國家的罪犯還惡劣時…事實證明這是真的。」
川普也指稱：「在他們展開調查並從這起純粹邪惡行徑恢復過來時，川普政府將全力支持紐奧良市。」
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