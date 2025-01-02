開車撞人、駁火...美國紐奧良恐攻10死

一名男子一日駕車在路易斯安那州紐奧良法國區波旁街蓄意衝撞人群，還和警察駁火，造成至少十人死亡，卅五人受傷。聯邦調查局發表聲明說，嫌犯在槍戰後死亡，該局已將此事件視為「恐怖主義行為」進行調查。

事件發生在當地時間一日清晨三點十五分左右。紐奧良警局局長安妮．柯派翠克說，這名男子駕駛皮卡車，繞過路障，蓄意高速衝撞波旁街上的人群，接著下車和員警駁火。

她表示，「這個人想要盡可能衝撞更多人」。兩名員警在駁火時中彈，幸無生命危險，傷者已被送往醫院。聯邦調查局說，嫌犯和員警駁火後死亡。

目擊者說，嫌犯「穿著全套防彈衣」並「持攻擊步槍」，駕駛一輛白色皮卡車作案。

現場已被警方封鎖，並由聯邦調查局接手調查。聯調局紐奧良辦事處主管鄧肯說，「我們在現場附近發現一些簡易爆炸裝置，目前正在確認是否真的能夠引爆」。

鄧肯拒絕回答正在檢查多少可疑裝置等問題。ＣＮＮ取得的視訊顯示，一台執法單位的機器人正被用來檢查車輛底部。

紐奧良市長坎崔爾稱這是一起「恐怖攻擊」。聯調局一開始表示不認為這是恐攻事件，但隨後發表聲明稱，該局正與夥伴合作，「將此事件視為恐怖主義行為進行調查」。

報導說，時值新年凌晨，作為熱門觀光區的紐奧良波旁街人潮眾多，當地警方出動三百名警力在該區維持秩序，但難以阻止蓄意攻擊。

白宮表示，美國總統拜登已得知消息，並和當地官員聯繫提供協助。