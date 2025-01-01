快訊

國內首個技職師資公費班今年將招生 台師大教授不看好

一年半就燒掉100億美元 OpenAI都把錢用在哪？

「閃兵」逃美國遭通緝16年 他以為除役持美護照返台遭判6月

紐奧良卡車撞人群至少10死 FBI以「恐攻行為」進行調查

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
紐奧良警方1日封鎖法國區運河街和波旁街交叉口。法新社
紐奧良警方1日封鎖法國區運河街和波旁街交叉口。法新社

美國路易斯安那州紐奧良1日凌晨發生一名男子駕皮卡車在法國區波旁街蓄意衝撞人群，還和警察駁火，造成至少10人死亡，35人受傷。警方消息人士告訴紐約時報，嫌犯在槍戰後已死亡，但尚未公布身份等訊息。聯邦調查局（FBI）發出聲明，證實嫌犯已經死亡，正以「恐攻行為」（act of terrorism）調查此次襲擊。

BBC報導，FBI聲明指出，「今天早上，一名人士駕車撞向紐奧良波旁街的一群人，殺害一些人，並傷及其他數十人」，並指該名人士隨後「與當地執法部門對抗，現已死亡」。聲明最後寫道，「FBI是帶頭調查機構，我們正與我們的合作夥伴合作，以恐怖主義行為調查此事」。

根據稍早新聞，紐奧良市長坎崔爾稱這是一起「恐怖攻擊」，但當時一同出席記者會的FBI助理特別探員主管鄧肯隨後卻表示不認為這是恐攻事件，但並未說明為何和市長說法不同。

FBI 恐怖攻擊 恐攻 死亡 美國

延伸閱讀

紐奧良卡車高速撞人群釀10死 目擊者曝驚恐瞬間：有身體朝我飛來

恐怖攻擊？紐奧良卡車撞人群與警駁火至少10死35傷 凶嫌被擊斃

紐奧良傳有人開卡車高速衝進人群與警駁火 已知10死30傷

逾150個管狀炸彈！FBI破獲史上最大批完工爆炸裝置 嫌自曝一天製50發彈藥

相關新聞

恐怖攻擊？紐奧良卡車撞人群與警駁火至少10死35傷 凶嫌已死

一名男子1日駕車在路易斯安那州紐奧良法國區波旁街蓄意衝撞人群，還和警察駁火，造成至少10人死亡，35人受傷。警方消息人士...

紐奧良卡車高速撞人群釀10死 目擊者曝驚恐瞬間：有身體朝我飛來

美國紐奧良市熱門旅遊區域今天凌晨發生一輛皮卡車惡意衝撞人群事件，當局稱至少10死35傷，還有目擊者說聽見槍響。事發於街上...

紐奧良傳有人開卡車高速衝進人群與警駁火 已知10死30傷

美國CBS新聞1日報導，稍早有報導傳出，路易斯安那州紐奧良法國區波旁街發生了一輛車衝進人群的潛在大規模傷亡事件。

紐奧良卡車撞人群至少10死 FBI以「恐攻行為」進行調查

美國路易斯安那州紐奧良1日凌晨發生一名男子駕皮卡車在法國區波旁街蓄意衝撞人群，還和警察駁火，造成至少10人死亡，35人受...

頭貼、名字全換掉…馬斯克社群平台改「取這名」 外界瘋猜原因

世界首富、科技大亨兼美國候任總統川普的密友馬斯克在自己的社群媒體平台「X」將名字改成了「Kekius Maximus」，...

逾150個管狀炸彈！FBI破獲史上最大批完工爆炸裝置 嫌自曝一天製50發彈藥

美國NBC新聞1日引述官方說法報導，一名維吉尼亞州男子因聯邦當局在他家中起出一批自製爆炸裝置而被捕，其中部分被標為「致命...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。