紐奧良卡車撞人群至少10死 FBI以「恐攻行為」進行調查
美國路易斯安那州紐奧良1日凌晨發生一名男子駕皮卡車在法國區波旁街蓄意衝撞人群，還和警察駁火，造成至少10人死亡，35人受傷。警方消息人士告訴紐約時報，嫌犯在槍戰後已死亡，但尚未公布身份等訊息。聯邦調查局（FBI）發出聲明，證實嫌犯已經死亡，正以「恐攻行為」（act of terrorism）調查此次襲擊。
BBC報導，FBI聲明指出，「今天早上，一名人士駕車撞向紐奧良波旁街的一群人，殺害一些人，並傷及其他數十人」，並指該名人士隨後「與當地執法部門對抗，現已死亡」。聲明最後寫道，「FBI是帶頭調查機構，我們正與我們的合作夥伴合作，以恐怖主義行為調查此事」。
根據稍早新聞，紐奧良市長坎崔爾稱這是一起「恐怖攻擊」，但當時一同出席記者會的FBI助理特別探員主管鄧肯隨後卻表示不認為這是恐攻事件，但並未說明為何和市長說法不同。
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