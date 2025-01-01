紐奧良卡車高速撞人群釀10死 目擊者曝驚恐瞬間：有身體朝我飛來

美國紐奧良市熱門旅遊區域今天凌晨發生一輛皮卡車惡意衝撞人群事件，當局稱至少10死35傷，還有目擊者說聽見槍響。事發於街上人潮洶湧的跨年夜，且紐奧良今晚還將舉辦大學美式足球年度賽事。

美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，紐奧良（New Orleans）市長肯崔（LaToya Cantrell）稱這是一起「恐怖攻擊」。

但美國聯邦調查局（FBI）幹員不久後告訴記者「這不是一起恐怖主義事件」，目前尚不清楚為何市長與FBI說法矛盾。

法新社報導，聯邦調查局幹員在事發現場找到疑似爆裂裝置。

路易斯安那州州長藍德瑞（Jeff Landry）則在社群平台X上形容今天這起事件是「駭人的暴力行為」，並請大家為受害者及第一線救難人員祈禱。

法新社報導，紐奧良緊急事件防備部門NOLA Ready發布聲明表示：「第8區目前正在處理運河街（CanalStreet）及波旁街（Bourbon Street）車輛衝撞人群的重大傷亡事件，有至少35名傷患…以及至少10名死者。」

路透社引述NOLA Ready報導，傷者被送往至少5家不同醫院。

美國有線電視新聞網（CNN）和英國廣播公司（BBC）報導，紐奧良警察局（New Orleans Police Department）局長寇克派屈克（Anne Kirkpatrick）說，調查人員很肯定駕駛並非不小心衝撞人群，「此事涉及一名男子以非常快的速度沿波旁街駕駛一輛皮卡車，而且是非常故意的行為」。警方不認為駕駛是酒駕或毒駕。

寇克派屈克還說，駕駛皮卡車的男子開槍擊中2名警察，這2人情況穩定。

法新社報導，皮卡車駕駛的情況以及下落，目前無法立即知曉。

哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）引述目擊者報導，一輛車高速衝撞人群後，駕駛接著跳下車，開始持武器開火，警方予以回擊。

現年22歲的賈西亞（Kevin Garcia）在案發後不久告訴CNN，他只看到一輛車撞進波旁街人行道左側的人群，「一具軀體朝我飛來」，他也聽見槍響。

另一名來自路易斯安那州希夫波特（Shreveport）的22歲目擊者戴維斯（Whit Davis）告訴CNN，事發當時，他剛要離開波旁街一家夜店。

戴維斯說，「大家開始大喊尖叫並往後跑」，後來他們獲准離開夜店時，警方指示他們疏散方向，並要他們收起手機趕快離開這個區域；「我看到他們沒能蓋住的幾具死屍，還有大量民眾在接受急救」。

根據CNN，這起奪命事件發生於今天凌晨3時15分左右，地點在以夜生活聞名的波旁街，很多人在那裡跨年。

紐奧良市也在準備舉辦今晚的「糖盃」（The Sugar Bowl），這場年度大學美式足球賽事吸引來自全美各地的球迷齊聚一堂。喬治亞大學（University of Georgia）將在今年的糖盃對決聖母大學（University of Notre Dame），贏家將晉級大學美式足球季後賽（College Football Playoff）準決賽。