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恐怖攻擊？紐奧良卡車撞人群與警駁火至少10死35傷 凶嫌已死
一名男子1日駕車在路易斯安那州紐奧良法國區波旁街蓄意衝撞人群，還和警察駁火，造成至少10人死亡，35人受傷。警方消息人士告訴紐約時報，嫌犯在槍戰後已死亡，目前尚未公布此人身份等訊息。
事件發生在當地時間一日清晨3點15分左右。紐奧良警局局長安妮．柯派翠克說，這名男子駕駛皮卡車，繞過路障，蓄意高速衝撞波旁街上的人群，接著下車和員警駁火。
她表示，「這個人想要盡可能衝撞更多人」。兩名員警在駁火時中彈，幸無生命危險，傷者已被送往醫院。柯派翠克說，死傷者似乎都是當地人。
目擊者說，嫌犯「穿著全套防彈衣」並「持攻擊步槍」，駕駛一輛白色皮卡車作案。
現場已被警方封鎖，並由聯邦調查局接手調查。聯調局紐奧良辦事處主管鄧肯說，「我們在現場附近發現一些簡易爆炸裝置，目前正在確認是否真的能引爆」。
鄧肯拒絕回答正在檢查多少可疑裝置等問題。CNN取得的視訊顯示，一台執法單位的機器人正被用來檢查車輛底部。
紐奧良市長坎崔爾稱這是一起「恐怖攻擊」。不過，聯調局的鄧肯隨後表示不認為這是恐攻事件，但並未說明為何和市長說法不同。
報導說，時值新年凌晨，作為熱門觀光區的紐奧良波旁街人潮眾多，當地警方出動300名警力在該區維持秩序，但難以阻止蓄意攻擊。
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