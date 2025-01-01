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頭貼、名字全換掉…馬斯克社群平台改「取這名」 外界瘋猜原因

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
馬斯克2024年12月5日在華府國會山莊準備會晤參議院共和黨領袖熊恩。圖／路透
馬斯克2024年12月5日在華府國會山莊準備會晤參議院共和黨領袖熊恩。圖／路透

世界首富、科技大亨兼美國候任總統川普的密友馬斯克在自己的社群媒體平台「X」將名字改成了「Kekius Maximus」，引發各界揣測。

BBC報導，馬斯克沒有為這個名字提供解釋，也沒有說明他的個人相片為何換上「佩佩蛙」（Pepe the Frog）；佩佩蛙是一個迷因角色，為極右團體所使用。不過，馬斯克的舉動已在加密幣世界引起波瀾，讓共享同一名稱的迷因幣（memecoin）價值一飛衝天。

BBC指出，馬斯克曾用自己的社群媒體評論影響加密幣價格，但現在尚無法立即得知他是否參與了這款特定迷因幣。

根據報導，「Kekius」似乎是「kek」的拉丁化，該詞大致相當於遊戲玩家間常見的「LOL」(大笑)，但現在經常跟另類右翼有關聯。「Kek」也是古埃及黑暗之神「凱克」，有時被描繪為蛙頭人身。

至於「Maximus」，許多人會將之與影星羅素克洛在電影「神鬼戰士」扮演的英雄角色麥希穆斯（Maximus Decimus Meridius）連結起來。在馬斯克的「X」新個人相片中，佩佩蛙穿著羅馬軍裝，手裡似乎拿著一個電玩主機手把。

X 社群媒體 馬斯克

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